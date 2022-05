Ramon Madaula i Estel Solé ens presenten Els Brugarol, l'obra de teatre que ara representen al Teatre Borràs de Barcelona. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens desgranen el fons d'un text que versa sobre les coherències i incoherències de les persones.

Segons ha explicat el protagonista de l'obra, el text va sobre com és de complicat ser coherent. Explica que la seva filla va decidir posar-se el cognom de la mare, "com a acte feminista". Ell la va impulsar a fer-ho, però ho va gestionar malament internament: Hi va haver un terrabastall. Que la meva filla es deixés de dir Madaula de primer, em va saber molt greu".

Tot i que la seva filla encara no ha fet el pas, l'actor ha declarat que ho acabarà fent perquè "és molt fàcil" i ho té decidit. "Haurien de fer-ho molta gent, Seria un pas paradigmàtic", ha considerat. En qualsevol cas, a partir da'quest "encreuament" personal en va sortir la idea de l'obra, que va portar "a l'extrem", a una "família de la burgesia catalana".

Per la seva part, Solé ha destacat que "com a tota obra ben escrita", entén "tots els personatges. I totes les motivacions i les contradiccions de tots els personatges". "Tots tenen la seva raó. El teatre t'ajuda a tornar-te més humanista", ha afegit, tot i assegurar que defensa tant com pot el seu personatge i la seva lluita.

L'humor particular de Els Burgarol és un dels altres punts forts de l'obra. Es tracta d'un mètode amb el qual els artistes posen un mirall davant l'espectador, amb un humor que avergonyeix al públic. "Ens ressonat tot molt. És teatre de quilòmetre zero", ha dit el protagonista sobre aquesta "realitat molt nostra".

"Sempre hi ha incerteses en el nostre sector, però potser com aquells dies mai", ha recordat Solé. L'actriu ha reconegut que van "patir", però ha remarcat que hi estan "avesats" .

A Els Brugarol la pandèmia del coronavirus i el seu corresponent confinament els van enganxar de ple. Havien d'estrenar l'obra el 20 de maig de 2020 , just quan van entrar les restriccions contra la Covid-19 i van haver de parar durant més de mig any.

El complicat moment del teatre

Els actors també han volgut parlar del moment que viu el teatre, i els actors i actius de casa nostra, un món sempre complicat que passa per un moment encara més crític. "És molt difícil que et vagi bé. I, si et va bé, després et deixarà d'anar bé. És molt difícil tenir una carrera sòlida", ha dit Madaula sobre un moment en el qual hi ha molt poca oferta d'obres per tanta demanda d'artistes, que el fan "patir molt".

“��️ "És molt difícil que et vagi bé. I, si et va bé, després et deixarà d'anar bé. És molt difícil tenir una carrera sòlida".



☕ Ramon Madaula, sobre el moment del teatre i els actors de casa nostra | @EstelSole @BalanaGrup @bitoprod



�� https://t.co/FApYVEMqlb

@GemmaNierga pic.twitter.com/ejIpwIW5Du“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 4, 2022

Per la seva part, Solé ha reconegut que és "polifacètica per les circumstàncies", per la qual cosa ha hagut de treballar de diferents coses a la seva vida. "Jo ja m'havia 'quitao' de ser actriu, i m'han rescatat. I no sé si ho tornaré a fer. La professió m'ho havia fet deixar-ho", ha dit l'artista.