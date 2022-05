Iryna Yarmolenko: "Aquesta guerra serà l'última batalla"

Iryna Yarmolenko diu que la guerra d'Ucraïna serà "l'última batalla" i considera que val la pena resistir l'ofensiva russa. La regidora d'Igualtat i Smart Cities de Butxa confia que la invasió de Rússia els hi donarà "noves oportunitats per prosperar". En una conversa per al Cafè d'idees amb Lorena Amo, es mostra convençuda que formaran part de la Unió Europea i dels valors europeus, i tindran una bona economia, quan tot hagi passat. "Aquesta guerra serà l'última batalla en la qual tot el món entendrà que Ucraïna no està al costat de Rússia, sinó que és un estat independent i d'èxit", reivindica.

La regidora també ha volgut llançat un missatge d'esperança, dins de la barbàrie: "La primavera arriba, el sol brilla intensament i tenim una Butxa verda i preciosa". Reconeix que el que està passant "és una tragèdia" que "no passarà ràpid" i que costarà "reconstruir les relacions socials i les barreres", però sosté que es retrobaran i ploraran "plegats". "Ho reconstruirem tot una altra vegada perquè som humans. I la vida ha de guanyar", defensa.

Una invasió molt ràpida

La representant de les ciutats ucraïneses al Consell de Municipis i Regions d'Europa explica els motius pels quals la seva ciutat va ser ocupada de forma molt ràpida. Ho atribueix a què la frontera amb Bielorússia estava oberta: "Mai ens esperàvem això", ha assegurat

La regidora relata com els ciutadans van anar a viure als seus apartaments, on la gent vivia als soterranis "amb el fred de l'hivern", a causa de la prohibició de sortir al carrer. "La gent que no coneixia les notícies, perquè el senyal estava tallada, sortien al carrer i els disparaven", recorda sobre aquella ocupació que va durar un mes.

“☕ Irina Yarmolenko, regidora de Butxa i representant de les ciutats ucraïneses al @CCRECEMR, parla de la ràpida ocupació russa de la seva ciutat.



��️ "Mai ens esperàvem això".



�� https://t.co/FApYVEMqlb

@GemmaNierga @Lorena_Amo @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/NlLmJ1HSUW“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 13, 2022

En aquest sentit, destaca que els líders del Kremlin esperaven aconseguir Ucraïna "en tres dies". "Que tindrien Kíiv, que tindrien un nou president, però no va passar. L'exèrcit ucraïnès a Irpín es va convertir en una frontera que no els deixava entrar a la capital", ha relatat. Com que es van haver de quedar a Butxa, ha assegurat que estaven "avorrits" i "enfadats", per la qual cosa van gestionar el seu estrès "violant, matant i torturant".

Recorda com va començar la invasió per a ella, a les 5 de la matinada del dia 23 al 24 de febrer de 2022, quan es va despertar pel soroll de les bombes i els avions militars: "Em tremolaven les mans, el meu cos estava aterrat. No em podia creure que això estigués passant en ple segle XXI". Segons ha relatat, la seva mare també estava en estat de xoc i plorant quan li va trucar, ja que també bombardejaven la seva ciutat. "Sí, mama, la guerra ha començat", recorda que li va dir.