Suu ens presenta el disc Karaoke. La cantant catalana ens desgrana el contingut del seu nou treball, un àlbum amb un estil molt diferent del que havia publicat fins al moment. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens desgrana els temes del disc, de la música com a manera de canalitzar les emocions i de la utilització de les llengües en la seva música.

En aquest sentit, la cantant espera ara un estiu sense restriccions per la pandèmia del coronavirus, on cada vegada es "normalitzi més tot plegat" i "aprenguem a viure amb el virus". "Que sigui un estiu sense cadires, sense mascaretes i sense res. Ho necessitem" , ha remarcat l'artista.

"Buscava un nom que pogués resumir un munt de cançons que no tenen res a veure temàticament".

Sobre el nom, ha destacat que els karaokes són un "espai de seguretat" per a ella, on acostuma a anar amb amics i s'acaba desinhibint i "perdent algunes pors". "Buscava un nom que pogués resumir un munt de cançons que no tenen res a veure a nivell de temàtica, però que expliquen molt bé la celebració", ha destacat.

Karaoke arriba en un moment pràcticament postpandèmic , després de dos anys "molt complicats per a tothom", i això es nota. D'aquesta manera, es tracta d'un treball pensat per ser portat a directe, molt ballable i cantable , "amb una amiga d'alegria", diu la Suu.

En aquest nou disc trobem una Suu bastant diferent del que havíem vist fins ara. Es manté l'ukulele "una mica", però a nivell d'estil és molt diferent. "Me'n vaig al pop-rock de tota la vida, de tornades supercantables i melodies enganxifoses" , reconeix la música sobre un disc, ha insistit, pensat per a portar-lo davant del públic.

La música per canalitzar emocions

Suu admet que és molt intensa i emotiva, i que les cançons li serveixen per canalitzar aquestes emocions i la intensitat. "Si no compongués, no sé què passaria. Seria molt romàntica i insuportable", reconeix. En aquest sentit, diu que sempre ha escrit música, ja de ben petita, amb els amics al pati de l'escola.

"És la meva manera de canalitzar algunes emocions".



��️ "És la meva manera de canalitzar algunes emocions".



�� https://t.co/FApYVEMqlb

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/vuDMVKc0cH“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 11, 2022

I, parlant de canalitzar emocions, també ha detallat que el català i el castellà li serveixen "per igual" en les lletres de les seves cançons en aquest sentit, "però de maneres diferents". Mentre el català és la seva llengua habitual, quan canta en aquesta llengua és sobre la gent més propera, a la qual no li importa que sàpiguen que parla d'elles. Quan ho fa en castellà, troba un "refugi" i una "minimàscara" per cançons en les quals vol que "es difumini més la direcció del receptor o receptora", ha argumentat.

La utilització de la llengua en la música ha estat tema de conversa, de debat i de polèmica en diverses ocasions. També en el cas de Suu, que ha tornat a deixar clar que utilitza el català o el castellà en funció del seu objectiu.