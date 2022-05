Manolo García presenta 'Mi vida en Marte' i 'Desatinos desplumados'

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Manolo García. El cantant ens presenta els seus darrers àlbums, Mi vida en Marte i Desatinos desplumados. I conversem amb ell sobre el mercat discogràfic, la música en general i la vida. Tot plegat, en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga.

El cantant també ha desgranat la lletra d'alguns dels seus temes, com Un poco de amor . García destaca que, en molts casos, no es tracta de lletres que parlin d'ell. " No és autobiogràfic . Jo soc novel·lista, jo faig novel·la-ficció", defensa.

En un moment en què els artistes publiquen cançons en comptagotes, en Manolo García ha apostat per presentar dos discs de cop. El cantant ha assegurat que aquesta "nova modalitat" no li agrada , sinó que prefereix el sistema antic. "Esperaves que sortís al mercat el disc de Pink Floyd. Jo soc d'aquells temps . I m'agraden aquells temps", ha reconegut.

El cantant del Poblenou ens ha revelat l'estranya sensació amb la qual es queda després de publicar un nou treball o, com en aquest cas, dos. "Quan acaba tota aquesta tasca, et quedes una mica buit", diu sobre el moment actual de promoció i preparació de la gira .

Manolo García també ha reflexionat sobre la vida i la música en l'entrevista en el programa. D'una banda, ha definit la vida com una cosa "cabrona, però meravellosa" al mateix temps. I ha destacat que li agrada estar pendent del que passa a la gent del seu entorn: "Saber si al Pol Nord està passat no sé què... Jo vull saber què passa a la meva gent . Procuro estar esquena contra esquena", ha argumentat el músic català.

El canvi del Poblenou

"El Poblenou era un barri obrir, ara és un barri de moda", lamenta l'artista sobre el canvi d'aquest punt de Barcelona. García ha criticat aquesta tendència, considerant que s'ha perdut una oportunitat. Creu que s'hauria d'haver aprofitat el passat industrial per a fer un homenatge i un barri vinculat a les seves arrels.

En un context com l'actual, i amb la predilecció del cantant per Andalusia, acabarà el cantant vivint en la seva darrera etapa en aquesta comunitat? García puntualitza que no li agrada parlar de retirar-se, una paraula que no li agrada massa. I no deixa clar quin serà el seu futur: "Jo soc nòmada. A mi m'agrada voltar".