Eduardo Lozano: "No estic bé. Mentalment, no estic preparat"

El taxista Eduardo Lozano va estar dos anys ingressat a l'hospital pel seu contagi de coronavirus. Va rebre l'alta el passat divendres al centre sociosanitari Duran i Reynals de L'Hospitalet de Llobregat, on estava hospitalitzat. Des que el 22 de març de 2020 va ingressar a l'Hospital de Bellvitge, Lozano ha estat ingressat durant 2 anys i 45 dies, 775 dies en total, sobrevivint a un virus que el va deixar tres mesos a l'UCI, dos en coma induït.

"No estic bé. Mentalment, no estic preparat. Em costa molt fer les coses quotidianes", reconeix en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. Després de les primeres hores intentant recupera la normalitat, reconeix que ara és una altra persona, relata com va viure la seva entrada de l'hospital i lamenta que nio podrà tornar a treballar de taxista.

Tot i això, assegura que ara es troba bé, "dins del que hi ha" i en comparació a tot el que ha passat. No obstant, reconeix: "Jo era d'una manera abans, i ara en soc d'una altra". I és que aquesta llarga estada hospitalària l'ha afectat físicament, però també mentalment, en l'àmbit psicològic.

Assegura que s'ha anat "enfonsant" a mesura que s'acostava "al final del túnel", abans de sortir del centre. Per tot això, avança que recorrerà a un psicòleg, ja que té moltes incerteses sobre com serà i com afrontarà la seva nova realitat tan particular.

01.14 min Dos anys ingressat per covid: l'Eduardo encara en pateix les seqüeles

— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 9, 2022 Després, va despertar en una habitació en la qual no recordava res del que havia passat, ni qui era ni on estava. Més tard va venir un llarg procés de recuperació, en el qual va passar per diverses fases per recuperar les seves aptituds físiques. Finalment n'ha aconseguit sortir. Tot i reconèixer que hauria considerat oportú passar encara més temps a l'hospital pel seu estat de salut, també és conscient que ja no avançaria més i no podia passar més temps al centre.