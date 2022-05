Ada Colau: "No m'eternitzaré en la políticia institucional"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, defensa la seva decisió de repetir com a candidata de Barcelona en Comú de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. Considera necessari optar a un tercer mandat per poder consolidar el projecte de ciutat iniciat. "Dos mandats és el mínim per poder portar a terme els projectes", ha assegurat, alhora que ha recordat que "les repeticions electorals i la pandèmia ho han aturat tot" i, per tant, necessita més temps.

En tot cas, Colau ha deixat clar que aquest seria, en cas de victòria els seus darrers 4 anys: "No em vull eternitzar a la política institucional". En aquest sentit, ha apuntat que "tothom s'hauria de plantejar que estar dècades a les institucions no és bo".

Limitació dels creuers Entrevistada per Gemma Nierga al Cafè d'idees de Ràdio 4 i La 2, Ada Colau també ha mostrat la seva voluntat d'encetar durant el proper mandat la regulació dels creuers, un model que considera que "no és sostenible" i que genera una sensació de "col·lapse" a la ciutat. Per aquest motiu, ha avançat la intenció de plantejar una limitació com s'està fent a les Balears. "☕ Ada Colau avança que proposarà un debat amb la Generalitat i l'Estat sobre la regulació dels creuers



️ Es podrien limitar els creuers diaris, com han fet les Illes Balears.





En aquest sentit, ha recordat que només al maig han arribat al port de Barcelona 125 creuers. En el cas de les Balears, ha recordat, l'acord suposa una limitació de tres embarcacions al dia i que només una d'elles sobrepassi els 5.000 passatgers. En tot cas, la cap del consistori municipal celebra el fet de recuperar la normalitat turística: "La ciutat ho necessitava". Ara bé, ha insistit en la necessitat d'intentar controlar temes com el del lloguer d'habitacions turístiques i ha criticat la decisió de la Generalitat de liberalitzar-ho creant "una porta per darrere".

Peatge urbà? En tot cas, l'alcaldessa de Barcelona ha recordat que el trànsit rodat és el que més contamina. Per aquest motiu ha plantejat la necessitat d'adoptar altres mesures que no només la de les Baixes Emissions: "No n'hi ha prou, hem de cuidar la salut dels nostres ciutadans". "☕ Ada Colau defensa que s'ha d'estudiar la mesura del peatge per entrar a Barcelona, però evita parlar de xifres



️ "Hem de defensar la salut dels nostres veïns i veïnes".





Per Colau la idea d'instaurar un peatge urbà és una bona idea i ha recordat que "més de la meitat dels vehicles venen de fora de Barcelona". A més, ha lamentat que la Generalitat estigui anant lenta a l'hora d'adoptar solucions i l'ha instat a accelerar la creació de zones d'aparcament a l'entrada de la ciutat.

Crítiques a ERC pel cas Pegasus L'alcaldessa barcelonina no s'ha estalviat crítiques a ERC, i en especial a líder dels republicans a l'Ajuntament, Ernest Maragall, pels seus atacs relacionant-la amb les escoltes del CNI durant la formació de l'actual acord de Govern. Colau ha assegurat que ha retret al mateix plató del Cafè d'Idees al portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, la seva actitud. "Només se m'acut que ha començat la campanya electoral", ha advertit alhora que ha reclamat "calma, no tot s'hi val. "Maragall va dir coses molt grosses que un professional polític hauria de saber que no s'han de dir", ha afegit alhora que ha acusat els republicans d'alimentar "el soroll mediàtic i les Fake News" "☕ Ada Colau creu que ERC està marcant perfil de cara a les eleccions municipals i acusa els republicans d'alimentar 'fake news'



️ "Em sap molt greu que alimentin aquest soroll".





Els vots de Valls Encara amb relació a la polèmica per les negociacions en la formació del govern municipal, Ada Colau ha reivindicat el seu "dret a ser alcaldable" i ha rebutjat totalment l'existència d'un pacte amb Manuel Valls per rebre el seu suport. "Amb Valls no vam fer cap pacte i això s'ha demostrat després. Jo tenia tot el dret d'optar a ser alcaldable" ha dit. "☕ Es penedeix Ada Colau d'haver acceptat els vots de Manuel Valls?



️ "Tenia tot el dret a acceptar l'alcaldia".





Ara bé, la cap del consistori a Barcelona ha tancat la porta a qualsevol suport "directe o indirecte" de Vox per obtenir l'alcaldia. "Hem de reforçar les polítiques socials perquè no hi hagi un cald de cultiu que alimenti l'extrema dreta" ha afegit Ada Colau.