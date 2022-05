Colau confirma que optarà a un tercer mandat

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata de BComú a les eleccions municipals del 2023. D'aquesta manera optarà al que seria el seu tercer mandat. "Serà un honor i una alegria poder optar al tercer mandat a l'alcaldia per consolidar aquest projecte de la Barcelona del futur, un nou model de ciutat que ja es fa visible", ha assegurat.

Colau ha triat els Jardins del Doctor Pla i Armengol, del Guinardó per oficialitzar la seva decisió. Ho ha fet acompanyada dels tinents d'alcalde de la seva formació, Janet Sanz, Laura Pérez i Jordi Martí. L'alcaldessa de Barcelona s'ha mostrat convençuda de guanyar, "sinó, no em presentaria".

Ada Colau assegura que ha esperat fins ara, a prop d'un any per les municipals de 2023 perquè ho ha volgut consultar amb la família. S'ha mostrat convençuda que guanyarà i fins i tot "amb més suports". Assegura que aquesta és la darrera vegada que es presenta.

“�� Ada Colau confirma "amb molta alegria" que es presentarà a un tercer mandat. ��️ "Malgrat tot el que ens ha passat, Barcelona mai no s'ha aturat" | @RTVECatalunya ➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/tSWrWsxf2I “

De les primeres a reaccionar, la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, que ha mostrat als micròfons de RNE el seu compromís a participar activament en la futura campanya municipal per sumar en el seu projecte.

Aval de les bases dels comuns

La decisió era esperada després que les bases de Barcelona dels comuns avalessin dissabte passat en un plenari, amb 211 vots a favor, un en blanc i cap en contra, que Colau torni a ser la candidata per tercera vegada consecutiva. Aquest aval de la militància era necessari perquè Ada Colau pogués repetir com a cap de llista dels comuns per Barcelona en les pròximes eleccions municipals, ja que el codi ètic de la formació estableix que els càrrecs electes poden romandre fins a dos mandats a l'Ajuntament, encara que deixa oberta la porta a un tercer si les bases donen el seu vistiplau en una votació.