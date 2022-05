00:48

Ada Colau anuncia que tornarà a ser la candidata de BComú a l'Alcaldia de Barcelona en les eleccions municipals del maig del 2023

L'alcaldessa de Barcelona ha triat els Jardins del Doctor Pla i Armengol, del Guinardó per oficialitzar la seva decisió. Argumenta la voluntat de repetir al capdavant dels comuns en un tercer mandat per "consolidar la transformació de la ciutat". Ada Colau assegura que ha esperat fins ara, a prop d'un any per les municipals de 2023 perquè ho ha volgut consultar amb la família. S'ha mostrat convençuda que guanyarà i fins i tot "amb més suports". Assegura que aquesta és la darrera vegada que es presenta | Maite Boada