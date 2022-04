L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha mostrat sorpresa per la reobertura del cas Bloc Llavors i ha assegurat que se'ls investiga per fer complir la llei "a petició de qui se la salta". Després que l'Audiència de Barcelona hagi ordenat reobrir una investigació contra l'alcaldessa i dos regidors pels expedients sancionadors oberts a un fons d'inversió immobiliari que va fer desnonar diversos veïns d'un bloc del Poble-sec, l'alcaldessa ha afegit que "cap fons voltor ni cap especulador aconseguirà espantar-la".

00.46 min L'Audiència ordena imputar l'alcaldessa Ada Colau per prevaricació i coacció

Els partits de l'oposició del govern català, com Cs i Valents, han demanat responsabilitats pel cas i han exigit la dimissió de l'alcaldessa. Junts i el PP no han demanat la dimissió, però han considerat que és necessari un canvi de govern a la capital catalana. ERC, en canvi, ha mostrat sorpresa pel fet que l'Audiència "contradigui" la Fiscalia en una causa "que ja havia quedat arxivada" i ha lamentat la "judicialització" de la política "si és per temes ideològics".

"Defensar els drets fonamentals" Després de la notícia, l'alcaldessa ha lamentat que sembla "el món al revés" i ha afirmat que tot el que ha fet ha estat "defensar els drets fonamentals i el bé comú". En aquest sentit, ha expressat sorpresa per la reobertura d'un cas que s'havia arxivat i ha assegurat que les querelles no aconseguiran que continuïn defensant "més que mai" els drets de la ciutadania per sobre dels interessos de qui només volen obtenir el màxim rendiment econòmic especulant amb béns de primera necessitat, com l'habitatge. L'alcaldessa assegura que l'Ajuntament continuarà col·laborant amb la justícia, demostrant que no s'ha produït cap delicte i que s'ha aplicat la llei "escrupolosament". En aquest sentit, s'ha mostrat convençuda que la causa s'arxivarà i recorda que ja en porta una desena.

Partits de l'oposició demanen responsabilitats Els grups municipals de Ciutadans i Valents a l'Ajuntament de Barcelona han demanat responsabilitats i han exigit la dimissió de l'alcaldessa. Des de Ciutadans, Luz Guilarte ha lamentat que a l'alcaldessa se "li continuen acumulant les causes davant la justícia" i ha considerat que "no pot seguir al càrrec ni un dia més". Pensa que "per dignitat i per Barcelona només pot fer una cosa, dimitir". Una opinió similar a la del grup Valents, la portaveu del qual, Eva Parera, ha demanat la dimissió de l'alcaldessa per "desprestigiar" Barcelona. "Colau passa més temps a la Ciutat de la Justícia que treballant per als barcelonins", ha lamentat. Junts no ha demanat la dimissió, però ha considerat que cal un canvi de govern a la capital catalana. Jordi Martí, portaveu de Junts al consistori, ha mostrat el respecte "més absolut" del seu grup a la presumpció d'innocència i ha reiterat el rebuig a la judicialització de la política, però ha considerat "imprescindible" que Colau actuï "amb transparència". També ha acusat Comuns i PSC de basar l'acció política en "la confrontació i la polarització a la ciutat". També ho ha considerat el PP, per al qual la querella mostra que el govern municipal "està agonitzant" en l'últim any de mandat. Els populars han demanat explicacions a l'equip de Colau, tot recordant que "ja es va demostrar en el seu moment que els okupes del Bloc Llavors eren pròxims a Colau".