Ada Colau tornaria a guanyar amb més avantatge sobre ERC

Barcelona en Comú, la formació que encapçala Ada Colau, tornaria a guanyar les eleccions a l'Ajuntament amb el 14,8% dels vots, segons el baròmetre semestral municipal. Són pràcticament 4 punts i mig més que la següent força, ERC, que obtindria el 10,2% del sufragi.

El regidor de Presidència, Jordi Martí, ha celebrat que per primera vegada després dels comicis de 2019 "es trenca l'empat tècnic entre republicans i comuns". De fet, la formació de Colau millora pràcticament un punt, mentre que la d'Ernest Maragall, que és l'únic candidat que aprova, en retrocedeix 4. La següent força seria el PSC amb el 7,4% dels vots, 4,7 menys que als darrers comicis.

La pitjor nota per Colau des que és alcaldessa

En canvi, el baròmetre municipal no és tant favorable per Ada Colau pel que fa a la valoració del seu mandat. El sondeig li atorga la pitjor not des que va arribar al càrrec al 2015 amb un 4,2. De fet, només Ernest Maragall, aprova amb un 5,2, just per sobre del socialista Jaume Collboni, soci de govern de Colau, que es queda en un 4,7. També supera l'actual alcaldessa Elsa Artadi (4,4) i Eva Parera de Barcelona pel Canvi (4,5), que per primera vegada apareix en el sondeig.