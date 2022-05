Joan Carles I torna a Espanya després de quasi 2 anys residint als Emirats Arabs. Serà aquest dissabte quan visitarà la localitat gallega de Sanxenxo (Pontevedra). Posteriorment, es trobarà amb el rei Felip VI a Madrid tot i que tots dos han acordat que no podrà dormir a la Zarzuela, segons ha informat el periodista Fernando Ónega a Onda Cero.

Després de ser investigat pel seu patrimoni a l'estranger i per les presumptes comissions cobrades per les obres de l'AVE a la Meca, l'emèrit trepitjarà Espanya amb totes les causes judicials arxivades al país. La visita arriba dos mesos després que Joan Carles I informés per carta a Felip VI que es quedava a viure als Emirats i que vindria a Espanya únicament de visita.

Les crítiques no s'han fet esperar. Els partits independentistes exigeixen que rendeixi comptes davant la justícia. Però també comuns demanen que doni explicacions per les seves presumptes irregularitats. Menys contundents es mostren des del PSOE, que parlen de trobada pare-fill dins la normalitat.

Illa per una monarquia amb valors republicans El líder del PSC, Salvador Illa, ha esquivat opinar sobre el retorn del rei emèrit. S'ha limitat a reivindicar una "monarquia amb valors republicans" tal com en el seu dia va defensar l'expresident de la Generalitat d'ERC, Josep Tarradellas. "Jo, com Tarradellas", ha assegurat durant un col·loqui al Circulo Ecuestre de Barcelona. Pel primer secretari dels socialistes catalans, es tracta d'una qüestió que "afecta la Casa del Rei, i li pertoca a ell". “��️ Salvador Illa @socialistes_cat esquiva el retorn del rei emèrit a Espanya reivindicant la "monarquia amb valors republicans" de Tarradellas | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/qxooz2zX7t pic.twitter.com/8lUS39uXRX“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 17, 2022 També des del PSOE, la senadora Eva Granados, s'ha mostrat conciliadora afirmant que es tracta d'un episodi que s'ha de veure "amb normalitat". "El seu fill i ell han quedat per veure's", ha apuntat alhora que ha afegit que "no té més importància".