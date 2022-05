El rey emérito volverá a España el 21 de mayo, según Fernando Ónega

El rey emérito volverá a España el próximo 21 de mayo, tras pasar cerca de dos años viviendo en Emiratos Árabes y después de hablar este domingo por teléfono con su hijo Felipe VI, con el que acordó verse en Madrid a su regreso a España, según ha confirmado el periodista Fernando Ónega en La Hora de la 1 de TVE.

En concreto, don Juan Carlos visitará el próximo fin de semana, los días 21 y 22 de mayo, la localidad gallega de Sanxenxo, y tras la visita, previsiblemente el lunes, habrá un encuentro con el rey en Madrid, en el Palacio de la Zarzuela, aunque también podría ser antes, según ha explicado Ónega, dependerá de la ciudad a la que llegue el rey emérito.

El encuentro que previsiblemente se producirá con el rey Felipe VI en Madrid será en todo caso una "visita privada", según Ónega que no descarta que haya "presencia informativa, como mucho una foto y a lo mejor ni siquiera esa foto".

Durante la visita del rey emérito a Sanxenxo, el periodista ha dicho que cree que habrá una "gran convocatoria" de medios informativos, y que podría haber "algún tipo de movilización cívica a favor y en contra" y posiblemente un "encuentro de amistad" con los amigos que el rey tiene en esa localidad.

Encuentro en Madrid con Felipe VI

"Creo que es una visita corta, preparada para estar esos dos días en Sanxenxo", ha señalado Ónega, al ser preguntado por la posibilidad de que el rey emérito alargue la visita. "Luego podrá haber el siguiente viaje en el mes de junio, no se va a quedar aquí todo el tiempo", ha agregado el periodista, que apunta a que puede haber un "encuentro familiar" en Sanxenxo, en el que podrían recibirle sus hijas y algunos de sus nietos.

En el encuentro en Madrid con Felipe VI, es Zarzuela quien decide las personas que deben estar, ha explicado Ónega. El rey emérito viene pidiendo una reunión familiar "prácticamente desde que se marchó", según ha explicado en La Hora de La 1.

La "única dificultad o problema en este momento insalvable es el lugar de residencia en España del rey mientras esté aquí", ya que en Zarzuela se entiende que el Palacio "no es una residencia privada sino la sede de la Jefatura del Estado y no se dan las circunstancias para que el anterior jefe del Estado pernocte allí ni siquiera un día". Esta es una cuestión "acordada" entre la Jefatura de la Casa Real y la Presidencia del Gobierno, ha asegurado Ónega, y "no hay ningún tipo de discrepancia en ese sentido".

Al rey emérito le gustaría "vivir en España para siempre" y hay "unas condiciones habladas con él y aceptadas por él, que tiene un sentido de la disciplina ejemplar", pero el problema "sin resolver" es "donde".

Preguntado por la posibilidad de que durante la vista del rey emérito en Madrid pueda haber un encuentro con la reina Sofía, Ónega ha dicho que "el deseo del rey Juan Carlos es verse con su esposa".

En un primer momento, el rey emérito iba a volver a España el 24 de abril, pero "no pudo ser" y "el calendario de retorno" del rey se ha cambiado, ha explicado el periodista.