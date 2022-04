El juez del Tribunal Superior de Londres Matthew Nicklin ha rechazado este martes que el rey emérito, Juan Carlos I, recurra el fallo en el que dictó que no tiene inmunidad ante la demanda por presunto acoso presentada en Inglaterra por Corinna Larsen.

Nicklin concluyó el pasado jueves que "el demandado no es ni soberano ni jefe del Estado de España" y, por tanto, "no tiene derecho a inmunidad personal" propio a ese rango. También, que los actos denunciados fueron del ámbito privado y no tuvieron carácter de Estado. Esta decisión, que rechaza el argumento de la defensa, abre la puerta a que Don Juan Carlos pueda ser juzgado en el futuro.

Pese a que Nickin le impide ahora recurrir ese fallo, Juan Carlos I podrá pedir el permiso para hacerlo directamente ante la Corte de Apelación, lo que sus abogados ya han indicado que harán.

En su demanda, Corinna acusa a Juan Carlos I de haberla sometido a "acoso" desde 2012 hasta el presente, personalmente o a través de "agentes" a su servicio. Esas acciones, según la demandante, "amenazaron" su seguridad y la de sus hijos.

En una vista este martes en el Tribunal Superior de Londres, la defensa del demandado, encabezada por Daniel Bethlehem, ha indicado que pedirán autorización para recurrir a la Corte de Apelación "lo antes posible" y, si esta corte lo autoriza, presentarán el recurso antes del 30 de mayo.

El juez ve claro que los actos denunciados fueron a nivel personal y no de Estado El juez Nicklin rechazó darle el permiso para recurrir al considerar que había quedado claro que los actos que se le atribuyen al emérito se llevaron a cabo a nivel personal y no fueron de carácter de Estado. Sin embargo, el equipo de Juan Carlos I considera que lo ocurrido antes de su abdicación (entre 2012 y 2014) podría considerarse que ocurrieron durante una posición de autoridad, con lo cual podría aplicarse la inmunidad. Estos abogados también cuestionan la opinión de Nicklin, incluida en el dictamen del pasado jueves, de que el emérito no forma parte de la Casa del Rey aunque sea de la familia. El próximo paso en este proceso dependerá de si la Corte de Apelación autoriza el recurso que pide la parte del emérito y por el momento no hay fecha. Los abogados de Larsen han pedido en esta sesión que la parte contraria se haga cargo de las costas judiciales por 230.000 libras (299.000 euros), pero el juez Nicklin considera que este aspecto se dirimirá más adelante y ha puntualizado que ambas partes "tienen recursos suficientes".