Felipe VI se trasladará este domingo a Abu Dabi para transladar sus condolencias por la muerte del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y emir de Abu Dabi, Jalifa bin Zayed Al Nahyan, aunque no está previsto que se reúna con su padre, Juan Carlos I, que reside en la capital de EAU desde su marcha de España, en agosto de 2020.

Según han confirmado a RTVE fuentes de la Casa Real, el rey viaja acompañado por el subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Luis Manuel Cuesta, para expresar sus condolencias a nuevo presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Está previsto que acudan también los presidentes de Francia y Turquía, los reyes de Bélgica y los de Países Bajos, además del presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, entre otros mandatarios.

El rey ha estado presente en ceremonias similares celebradas en Omán, por el fallecimiento del sultán Qabus Bin Said en 2020, o Arabia Saudí, por el fallecimiento del rey Abdulá Bin Abdulaziz Al Saud en 2015.

Tras la muerte en septiembre del 2020 del jeque Sabá al Ahmad al Jaber al Sabá, emir de Kuwait, don Felipe no pudo acudir en la capital kuwaiti por la pandemia. Una vez trasladadas sus condolencias al jefe del Estado de los Emiratos Árabes Unidos, el rey emprenderá viaje de regreso a Madrid por lo que no está previsto que mantenga un encuentro con Juan Carlos I, con el que no se ve desde antes de su salida de España, en 2020, cuando se marchó por la "repercusión pública" de la investigación de sus finanzas.

En este período, el rey emérito sí que ha recibido en varias ocasiones la visitas de sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, así como la de varios de sus nietos. El archivo de varias de las investigaciones abiertas sobre Juan Carlos I podrían allanar su regreso a España, según se ha especulado en las últimas semanas.

Jalifa bin Zayed Al Nahyan falleció el viernes a los 73 años por causas que no han sido desveladas, a pesar de que en 2014 sufrió graves problemas de salud que le apartaron de la escena pública.