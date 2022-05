Pedro Sánchez, disposat a reunir-se amb Aragonès quan vulgui

El president del Govern, Pedro Sánchez, s’ha mostrat confiat al Congrés a restablir el diàleg amb la Generalitat com més aviat millor. De fet, s’ha mostrat disposat a reunir-se amb Pere Aragonès o fins i tot a convocar una nova reunió de la taula de diàleg “quan ho consideri la part catalana”.

“��️ Pedro Sánchez es mostra disposat a reunir-se amb Pere Aragonès o convocar la taula de diàleg "quan ho consideri el Govern".



➕ Info: https://t.co/NQo24yEBEO pic.twitter.com/uOsRgpfe5R“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 18, 2022

El compromís de Sánchez ha arribat durant la sessió de Control en una resposta a la portaveu d’EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que l’ha instat a “recuperar la majoria de la investidura”. Ara bé, des de la mateixa Moncloa s'hauria matisat que no veuen possible celebrar aquesta reunió entre amb Aragonès abans de la compareixença del mateix president espanyol al Congrés sobre el cas Pegasus. Les mateixes fonts, citades per l'agència de notícies ACN, responsabilitzen els republicans que la trobada encara no tingui data.

Ara bé, el govern català insisteix en les tres condicions abans de tancar una data per la trobada: desclassificar els documents, assumir les responsabilitats i garanties que no es repetirà un cas d'espionatge com el Pegasus.

Aragonès insisteix que no es tracta d’una foto La resposta del president català ha estat en les mateixes claus que en les darreres ocasions. En declaracions a la Cadena Ser, Pere Aragonès ha puntualitzat que “no es tracta de fer una foto entre dos presidents” sinó que “és imprescindible que es desclassifiquin els documents del CNI sobre l’espionatge a independentistes. També exigeix que s’expliqui “qui va donar l’ordre d’espiar" el govern de Catalunya i "s'assumeixin responsabilitats". Aragonès no en té prou amb la destitució de Paz Esteban Aragonès ha demanat de forma “urgent” a Sánchez reparar “la ruptura institucional” provocada pel cas Pegasus. En aquest sentit, ha reclamat “deixar de tractar les institucions catalanes com a institucions d’un país sotmès”. Tot plegat el mateix dia que l'Audiència Nacional ha rebutjat, per manca de legitimitat, la petició de la Generalitat per personar-se com a acusació popular en el cas d'espionatge Pegasus. El jutge Jose Luís Calama, argumenta en un aute que no hi ha habilitació legislativa especifica perquè persones jurídiques públiques puguin exercir l'acció popular.

Sánchez disposat a augmentar el control del CNI També al Congrés, el president del Govern central s'ha mostrat disposat a estudiar la iniciativa del PNB per incrementar el control judicial sobre el CNI i ha mostrat "empatia" amb les persones que, com ell mateix, han estat espiades amb el programari Pegasus "sense permís judicial". Sánchez ha insistit que el seu govern "no té res a ocultar" sobre l'assumpte de l'espionatge i ha reiterat la seva "confiança" en la feina de les forces de seguretat i els serveis d'intel·ligència. “��️ Nova picabaralla a la sessió de control del Congrés pel cas #Pegasus.



�� El PP recrimina el Govern nascut d'un "pacte diabòlic". Pedro Sánchez li recorda la "condemna per corrupció" | @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/fxkjG2ZVEO“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 18, 2022 A la mateixa sessió de control, la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha intensificat els atacs arran del cas d’espionatge retraient que el Govern “naixés d’un pacte diabòlic" amb ERC mentre els espiava. El president espanyol ha recordat als populars “la seva condemna per corrupció”, advertint que el seu partit estan més pendents d’aturar “la famosa llibreteta de Bárcenas”.