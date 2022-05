Aragonès no en té prou amb la destitució de Paz Esteban

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, alerta que la destitució de Paz Esteban al capdavant dels serveis d'intel·ligència no tanca el CatalanGate. A la sessió de control del Parlament ha tornat a reclamar garanties que l'espionatge no es tornarà a produir mai més.

El cap de l'executiu català demana més explicacions i responsabilitats, tot i que en cap moment ha demanat la dimissió de la ministra de Defensa, Margarita Robles, com sí havia fet dies abans. El seu soci de Govern, Junts per Catalunya, continua reclamant que la negociació amb l'Estat acabi d'una vegada per totes.

Destitució per un error de seguretat Una intervenció força més tensa ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés. Sánchez ha justificat davant les crítiques de l'oposició el cessament de la directora del CNI a "un error clar de seguretat". La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha assegurat que la destitució de Paz Esteban evidencia que "a Espanya governen els independentistes".



"El que ha fet el Govern d'Espanya ha sigut complir la llei, posar en coneixement de la justícia els fets delictius i actuar amb absoluta transparència davant l'opinió pública" ha dit el president de l'executiu central. Sánchez també ha rebatut les acusacions del PP recordant que amb el seu govern "ni els fons públics, ni les forces i cossos de seguretat de l'Estat, ni els serveis d'intel·ligència s'utilitzaran per tapar fets delictius ni per perseguir adversaris polítics fora de la llei". Sánchez atribueix a "error de seguretat" la destitució de la directora del CNI