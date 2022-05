Finalment, les jornades del Cercle d’Economia tampoc ha estat el lloc. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el cap de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez, no han aprofitat la cita a Barcelona per llimar les diferències amb relació al cas d’espionatge als líders independentistes.

Això sí, tots dos han pogut parlar per primera vegada durant uns instants, aproximadament dos minuts. "És urgent que parlem. Això és molt greu", en prou feines s'ha pogut entendre de les paraules que han mantingut breument. Ha estat una conversa marcada per la fredor, mentre esperaven la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, coincidint amb la presència de Sánchez per pronunciar la conferència de clausura de les jornades.

"�� Pedro Sánchez i Pere Aragonès coincideixen per primera vegada després de les revelacions del #CatalanGate.



�� Tots dos han parlat durant dos minuts abans de la clausura de les Jornades del Cercle d'Economia



— RTVE Notícies

No es tracta d'una trobada fugaç Aquest mateix dijous el govern català ha advertit que les revelacions de la directora del CNI, Paz Esteban, al Congrés augmenten la gravetat de la situació. Esteban hauria presentat a la comissió d’afers secrets l’autorització judicial per intervenir el mòbil del mateix president català i 18 altres persones relacionades amb l’independentisme. Pere Aragonès acusa Sánchez de dinamitar la via del diàleg En una entrevista a Catalunya Ràdio, Aragonès advertia: "No es tracta de fer una fotografia o una trobada fugaç de 5 minuts. La qüestió és prou greu per donar explicacions privadament i públicament". En les mateixes declaracions el cap de l’executiu català ha tornat a alertar que "el que està passant allunya les possibilitats d'estabilitat de la legislatura espanyola".

Feijóo adverteix que Catalunya està en decadència Un altre dels protagonistes destacats de la jornada de clausura de la reunió del Cercle d'Economia ha estat el president del PP, Alberto Nuñez Feijóo. El líder popular ha advertit davant dels empresaris que "Catalunya està en una decadència innegable" i s'ha ofert a "contribuir per revertir aquesta situació, com més aviat millor". "��️ Nuñez Feijóo adverteix que Catalunya està en "una decadència innegable" i s'ofereix a revertir-ho.



��️ "Necessita parlar menys de desconnectar i més de reconnectar-se"



— RTVE Notícies Feijóo ha insisit que "Catalunya no es pot quedar enrere" i ha apostat per la necessitat que "parli menys de política i més d'economia, més de reconnectar-se al progrés i no de desconnectar-se".