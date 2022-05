La Generalitat no en té prou amb una trobada amb Sánchez

La factura per l'espionatge a polítics catalans i el seu entorn per part del CNI la podria acabar pagant la directora dels serveis secrets espanyols, Paz Esteban. Ella va ser l'encarregada de donar explicacions davant la Comissió de Secrets Oficials del Congrés dels Diputats i ara, segons apunten fonts de La Moncloa, podria tenir els dies comptats si el govern espanyol la deixa caure per limitar danys. Seria una manera d'oferir un cap de turc als socis d'investidura que amenacen aquests dies a l'executiu espanyol d'escurçar la legislatura, i també de poder explicar a l'opinió pública que s'han assumit responsabilitats polítiques per l'escàndol, sense que això afectés els integrants del Consell de Ministres.

La Generalitat veuria amb bons ulls el cessament de la directora del CNI però considera que, tot i tractar-se d'un moviment en la direcció adequada per recuperar la confiança, seria del tot "insuficient". A Palau apunten més alt i continuen assenyalant, sobretot, cap a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la responsable política dels serveis secrets i que en tot moment ha defensat l'actuació del CNI.

A més a més, el govern català pressiona el PSOE perquè reconsideri la decisió de no donar suport a una investigació en seu parlamentària, després que la petició dels partits catalans, amb el suport de Podem, PNB, Bildu i altres grups petits de la cambra va topar amb l'oposició rotunda dels socialistes, el Partit Popular i Vox.

Principi de desglaç Tot plegat, quan encara no hi ha data per l'anunciat cara a cara entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el cap de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez, per parlar del cas d'espionatge al moviment independentista. Els gabinets de tots dos treballen per trobar un forat a l'agenda el més aviat possible i segellar la treva que van escenificar en públic a la clausura de les Jornades del Cercle d'Economia. “��️ Pedro Sánchez accepta la petició de Pere Aragonès per trobar-se cara a cara.



�� De moment, la Moncloa encara no concreta la data de la reunió per abordar el #CatalanGate | #RCE2022 @annaforment @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/yoI4qSFlEs pic.twitter.com/PrGIRggtLS“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 6, 2022 Durant la seva intervenció el president espanyol no va fer cap referència explícita a l'escàndol del Pegasus i es va limitar a reiterar davant dels empresaris que omplien la sala la seva aposta pel "diàleg, la negociació i l'acord", alhora que mostrava el seu "respecte" a les institucions i la societat catalanes. 02.00 min Sánchez i Aragonès no concreten la data d¿una reunió pel CatalanGate Sánchez i Aragonès, però, sí que van poder parlar breument durant uns instants, aproximadament tres minuts, mentre esperaven l'arribada de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. "És urgent que parlem cara a cara. Això és molt greu", es va poder entendre que li deia Aragonès al seu homòleg espanyol. “�� Pedro Sánchez i Pere Aragonès coincideixen per primera vegada després de les revelacions del #CatalanGate.



�� Tots dos han parlat durant dos minuts abans de la clausura de les Jornades del Cercle d'Economia | #RCE2022 @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/g3xLGYQ9YM pic.twitter.com/cWH2VkODVm“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 6, 2022