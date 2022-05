La responsable del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban, ha acabat caient. Era un dels caps que reclamaven tant el govern de la Generalitat, com els partits independentistes que van ser víctimes del cas d’espionatge amb el programa Pegasus. La seva substituta serà la secretària de defensa, Esperanza Casteleiro. Ara, els focus se centren en la figura de la seva màxima valedora, la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La decisió, acordada pel Consell de Ministres, arriba després de rebre l’informe sobre els mòbils dels membres del Govern espiats. A banda del president de l’executiu, Pedro Sánchez, i la mateixa Robles, també es va infectar amb Pegasus el terminal del ministre de l'Interior, Fernando Grande- Marlaska.

ERC i la CUP volen el cap de Robles

Margarita Robles és una de les figures del Govern més tocades, ara, especialment després de l'encesa defensa que va fer d'Esteban al Congrés la setmana passada. ERC i la CUP ja n'han demanat el cap aquest mateix dimarts.

El portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, ha valorat com a "lògica" la destitució de la directora del CNI perquè "la situació era insostenible". En aquest sentit, ha criticat el "desistiment de funcions" d'alguns alts càrrecs del Govern. Malgrat tot, ha mostrat el seu escepticisme que Robles acabi sent destituïda o acabi presentant la dimissió perquè "representa una part del PSOE més conservador i més ranci".

Per a la portaveu de la CUP, Mireia Vehí, la destitució de Paz Esteban només és una "cortina de fum" i s'ha preguntat per què ha de dimitir qui compleixen ordres i no qui les dona. Vehí ha exigit responsabilitats polítiques i, en aquest sentit, s'ha referit tant als ministres Margarita Robles i Félix Bolaños, així com al president del Govern, Pedro Sánchez, que "està assabentat de tot des del minut un".