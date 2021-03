Meritxell Serret torna de Brussel·les i el Suprem la deixa en llibertat

L'exconsellera d’Agricultura, Meritxell Serret, ha tornat per sorpresa de l'exili a Bèlgica i s’ha personat a Madrid voluntàriament davant el Tribunal Suprem. L'alt tribunal ha decidit deixar-la en llibertat i l'ha citat pel 8 d'abril. S'enfronta a un delicte de desobediència, que podria comportar la inhabilitació per càrrec públic fins a dos anys, però no de malversació.

El Suprem fins ara no ha responsabilitzat el Departament d'Agricultura de pagaments per organitzar l'1-O. Serret va marxar a Brussel·les al 2017. Ara ha anunciat la seva intenció de tornar a Catalunya per recollir l'acta de diputada del Parlament i "continuar la lluita política contra la repressió".

Processada per desobediència però no malversació

El Tribunal Suprem recorda que l'exconsellera d'Agricultura està processada per la seva possible implicació en la declaració unilateral d'independència del 2017. Tot i que inicialment va ser processada pels delictes de malversació de fons públics i de desobediència, ara el tribunal determina que podria decaure el delicte de malversació. I és que, segons apunta, fins ara no s'ha atribuït al departament que encapçalava Serret pagaments concrets per organitzar el referèndum de l'1-O.

Els processats que han estat jutjats en la mateixa situació que l'exconsellera han estat condemnats per un delicte de desobediència, que només implica multa i inhabilitació, i absolts del delicte de malversació, que comporta presó. Per aquest motiu el Suprem argumenta que no hi havia una euroordre contra Serret. En canvi, sí que hi havia una ordre nacional de detenció per continuar el procediment contra ella.