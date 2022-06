Eva Parera: "Estem en mans d'un Govern d'extrema dreta"

La presidenta de Valents i candidata a l'alcaldia de Barcelona, Eva Parera, considera que Catalunya està governada per un "Govern d'extrema dreta". Creu que "els dos partits" de l'executiu català "han fet un cop d'estat". En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La2 i Ràdio 4, Parera ha assenyalat Esquerra Republicana de Catalunya com a partit "profundament xenòfob amb l'espanyol": "El meu propi Govern, per pensar com penso, diu que tinc un gen deficitari. Això no és normal". La regidora a l'Ajuntament de Barcelona diu que a Catalunya estem governats per un govern que ha estat condemnat per discriminar la policia i la guàrdia civil, en referència al retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals destinats a Catalunya.

"Per mi Vox no és extrem dreta" Eva Parera diu que Vox és un partit constitucionalista i està en contra de fer-li un cordó sanitari, com sí que defensava Manuel Valls: "Per mi Vox no és extrema dreta. Soc la primera d'oposar-me a un cordó sanitari a partits constitucionalistes". Parera diu que la pretensió de Vox d'acabar amb les autonomies és un posicionament polític i no s'han de perseguir les idees: "A mi em sorprèn molt parlar de si Vox és extrema dreta quan a Catalunya estem governats per un govern d'extrema dreta". “��️ "Les idees no es persegueixen, es persegueixen les accions".



