El Gobierno de España ha decidido asumir la vacunación contra el coronavirus de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, dados los retrasos en la administración de las dosis a este grupo por parte de la Generalitat de Cataluña, según informó este martes la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

En la Comisión de Sanidad en el Senado, Darias aseguró que es la única comunidad autónoma en la que se ha producido este "fracaso" en la inmunización de los cuerpos de seguridad estatales. Por ello, en adelante, se encargarán los mismos sanitarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, "incluso reservando vacunas para ello", en cuanto se cuenten con viales para retomar la vacunación a los grupos esenciales.

"Lo he pedido de todas las maneras posibles y no lo he conseguido y creo que no se puede esperar más", expresó la ministra al anunciar la decisión, que ya ha sido aplaudida por los sindicatos policiales. JUPOL, la asociación mayoritaria de la Policía Nacional, junto a la homóloga de la Guardia Civil, JUCIL, han celebrado la medida ante "la dejadez reiterada" y "actitud irresponsable del Gobierno catalán".