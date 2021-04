COVID-19 España, hoy | España recibe 1,2 millones de dosis de la vacuna de Pfizer

10:59

Francia ve difícil imponer de forma obligatoria un certificado sanitario para viajar mientras haya personas que no hayan podido vacunarse porque no les ha llegado el turno, según ha señalado el secretario de Estado del Comercio Exterior, Franck Rieste, al que cita Efe. "La dificultad es que ahora no todo el mundo puede acceder a la vacuna" sino que eso está condicionado a criterios como la edad o los riesgos de desarrollar la enfermedad", ha dicho en el canal BFMTV Business.