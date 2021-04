La Comisión Europea ha demandado a la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca por el incumplimiento del contrato firmado para la entrega de dosis de su vacuna contra la COVID-19 durante el segundo trimestre de 2021. El objetivo de esta acción legal, que se materializó el pasado viernes aunque se ha dado a conocer este lunes, es obligar a la compañía a suministrar las dosis prometidas.



La farmacéutica entregó solo 29,8 millones de dosis en el primer trimestre, frente a los 90 comprometidos y para el segundo trimestre únicamente prevé distribuir 70 millones más, frente a los 300 millones prometidos, dificultando así las campañas de vacunación en los países de la UE.

"Nuestra prioridad es garantizar que las entregas de vacunas contra la COVID-19 se producen para proteger la salud de la UE. Por eso, la Comisión ha decidido, junto con los Estados miembros, iniciar procedimientos legales contra Astrazeneca. Cada dosis de vacuna cuenta. Cada dosis salva vidas", señaló en Twitter la comisaria de Salud, Stella Kyriakides.

"Our priority is to ensure #COVID19 vaccine deliveries take place to protect the health of the EU.



This is why @EU_Commission has decided jointly with all Member States to bring legal proceedings against #AstraZeneca.



Every vaccine dose counts. Every vaccine dose saves lives.“