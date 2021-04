La sexta actualización de la Estrategia de vacunación contra la COVID-19, que ha publicado este miércoles el Ministerio de Sanidad, deniega la posibilidad de que los menores de 60 años elijan voluntariamente la vacuna de AstraZeneca, tal y como planteaban algunas comunidades autónomas como Madrid o Andalucía. El texto recuerda que "la elección de la vacuna a aplicar no puede establecerse por elecciones individuales, sino que debe basarse en la eficacia y la indicación de la vacuna para los diferentes grupos de población".



"Tampoco parece oportuno en el momento actual ofrecer la vacuna de Vaxzevria -AstraZeneca- a personas de menos de 60 años que voluntariamente quieran vacunarse", apunta explícitamente, y lo justifica en base a que "la propuesta no solo puede entrar en contradicción con los principios éticos en los que se fundamenta la propia Estrategia, sino que, además, si aún no se dispone de suficiente información para adoptar la decisión más adecuada, el valor del consentimiento informado como garantía de una decisión autónoma sería muy discutible".

El documento actualizado por Sanidad especifica que el grupo 9 (personas de 51 a 59 años) "recibirán la vacuna que se considere en función de la disponibilidad, el contexto de la pandemia y las evidencias".