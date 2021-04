La epidemia de coronavirus en España, que ya supera los 3,4 millones de contagios y alcanza las 77.000 muertes, ha mantenido al límite a los hospitales, desbordados especialmente durante la primera ola. Sin datos sólidos sobre ese período, las siguientes dos oleadas podrían no haber llegado a esos niveles de saturación, aunque han estado cerca de poner en jaque a los sanitarios.

Actualmente el número de camas UCI ocupadas por pacientes COVID supera el 21 % y se encuentra en un nivel de riesgo alto según el semáforo de riesgo marcado por el Gobierno. Aunque este dato está lejos del pico de 45 % que marcó durante la tercera ola, vuelve a subir tras apenas tres semanas de descenso en las que no logró colocarse por debajo del 18 %.

Pero los pacientes con coronavirus no son los únicos que son atendidos en las UCI. Teniendo en cuenta todos los pacientes ingresados independientemente de la enfermedad que padezcan, la capacidad asistencial total de las UCI de España no ha bajado del 40 % desde finales de agosto.

La cuarta ola llega a las UCI, que no bajan del 40 % desde agosto: "No hemos tenido tiempo para dar altas" JAIME GUTIÉRREZ / DatosRTVE

Por eso los sanitarios han reclamado en más de una ocasión cerrar municipios y hasta comunidades para evitar que la transmisión se descontrolara de nuevo.

UCI y hospitales en cada comunidad autónoma

Por comunidades autónomas, La Rioja marcó en febrero el récord de pacientes COVID ingresados en UCI en un solo día al informar de que cerca de tres de cada cuatro de sus camas estaban ocupadas por esta enfermedad.

Si se atiende al tiempo que las UCI llevan en el indicador de riesgo extremo del semáforo -cuando superan el 25 % de ocupación con contagiados de coronavirus- Madrid, con siete meses, y Cataluña, con seis son los territorios con una presión más prolongada.

Sin embargo, en otras comunidades la situación relativa no ha sido tan grave. En Canarias, por ejemplo, no se ha llegado nunca al nivel de riesgo extremo en ocupación de las UCI con un 25 % de sus camas ocupadas por pacientes con coronavirus, y hasta la tercera ola no se ha llegado al riesgo alto (más de un 15 %). Otras autonomías como Cantabria, Galicia y Murcia han conseguido la mayor parte del tiempo que sus camas de intensivos hayan estado ocupadas en menos del 25 % por pacientes COVID.