La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, propone que las empresas puedan "comprar" vacunas contra la COVID-19 libremente y "al margen" de la sanidad pública. Considera que vacunar "a través de las mutuas y empresas" puede ayudar a extender la vacunación y que los empleados "puedan volver a la normalidad".

"Esto acabará sucediendo, porque es tal el cuello de botella, la maraña burocrática y la falta de reflejo en las instituciones es tan inmensa, que la acabamos pagando todos", ha asegurado Ayuso en una entrevista en Telecinco.

También ha afirmado que si de ella dependiese "el 100% de la gente de Madrid estaría protegida".

"No en detrimento para la Sanidad Pública"

Posteriormente, y en una comparecencia ante los medios, la presidenta madrileña ha matizado que su propuesta es que la compra de vacunas se produzca sin "detrimento de la Sanidad Pública española", aunque no ha abundado en cómo sería esto posible cuando en Europa y en todo el mundo el problema es precisamente la escasez de vacunas.

"En un momento en el que apenas hay vacunas, además de trasladar patentes y que todos los países fabriquen, no veo mal que las empresas, en los mercados, no en detrimento de la Sanidad Pública española, compren vacunas. Tal y como van las cosas, empresas y países acabaran comprando por su cuenta (...) No quiero pensar que España estará a la cola", ha declarado Ayuso.

"Espero que con esta propuesta seré arduamente criticada y luego se me dará la razón", ha añadido.

Este mismo viernes, la Comunidad de Madrid ha advertido que tendrá que cerrar centros masivos de vacunación si no llegan más dosis.

Hasta este jueves, las comunidades autónomas ya habían administrado cerca de 12 millones de dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca/Oxford, casi 450.000 desde el pasado miércoles. Ya hay 3,2 millones de personas -un 6,9 % de la población- que han recibido la pauta completa. Y más de 8,3 millones de personas -un 18,2 % de la población- tienen al menos una dosis.

Sin embargo, los problemas con AstraZeneca y el retraso en el lanzamiento de la vacuna de Janssen a nivel europeo supone un nuevo traspiés para la campaña de vacunación tanto en España como en el resto de países comunitarios.