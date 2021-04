La Comunidad de Madrid no descarta cerrar los grandes centros de vacunación contra la COVID-19 que tiene abiertos, como el estadio Wanda Metropolitano o el Wizink Center, si no recibe más vacunas.

"Estamos a viernes y todavía la Comunidad de Madrid, salvo con las de Pfizer, no sabemos cuántas dosis vamos a recibir por parte del Gobierno la semana que viene", ha declarado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en Telecinco. "Y como no lleguen más, vamos a tener que a paralizar la vacunación en los grandes centros. Esto es insensato".

"Esta semana vamos a llegar en torno a las 270.000 vacunas, estamos con cifras similares a la semana pasada con 50.000 diarias. Estamos preparados, pero no llegan las dosis y confunden", ha añadido.

Posteriormente, en declaraciones a los medios, Ayuso ha matizado que su gobierno "espera que lleguen las vacunas suficientes y no tengamos que paralizarlo".

157.900 dosis de Pfizer

El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, ha declarado este viernes que la Comunidad solo tienen aseguradas 157.900 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech.

"No tenemos información de más, y estamos hablando que esta semana hemos puesto unas 270.000 vacunas. Por tanto para la semana que viene no tenemos más que esa información. El asunto es que, con esta limitación de llegada de vacunas a nuestra comunidad, si estas son las últimas que vamos a recibir nos veremos en la obligación de plantearnos el cierre de los puntos de vacunación masiva", ha declarado Zapatero. La vacunación se haría entonces solo en centros médicos y hospitales.

Por su parte, la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, ha explicado que se está citando a las personas de 60 a 65 años para vacunarse con Astrazeneca, fundamentalmente en los puntos de vacunación masiva con un mínimo de 48 horas, y que al no tener noticia de nuevos envíos de este fármaco para la próxima semana, si a lo largo de este viernes no hay información del Ministerio de Sanidad sobre nuevos envíos de esta vacuna, este fin de semana se dejará de citar a más personas para no ocasionar "ningún trastorno a partir del miércoles de la semana que viene".

Andradas ha cuantificado de la siguiente manera la cantidad de vacunas actualmente en manos de la Comunidad: alrededor de 3.000 dosis de AstraZeneca; 29.000 dosis de Moderna y 100.000 de Pfizer.