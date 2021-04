Coronavirus

La propuesta del Ministerio de Sanidad de retrasar la inoculación de las segundas dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna contra la COVID-19 a los menores de 80 años, que será abordada este martes en la Comisión de Salud Pública, busca optimizar al máximo ese efecto protector que ya confiere la primera dosis, con el objetivo de abarcar a un mayor número de personas con las vacunas disponibles y acelerar así la campaña de inmunización.

El intervalo entre las dos inyecciones pasaría de los 21 y 28 días actuales, que se indican en las respectivas fichas técnicas, a seis u ocho semanas. Esto es, entre 42 y 56 días, más del doble de tiempo, pero solo para menores de 80 años. Mientras tanto, para mayores de 80 años y grupos de riesgo, las segundas dosis se mantendrían como hasta ahora.



De acuerdo con un estudio publicado en abril por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, estas dos vacunas de ARN mensajero alcanzan, con una sola dosis, una eficacia del 80% contra infecciones de COVID-19, que se eleva a más del 90% con la pauta completa.

Los expertos se muestran favorables a que España adopte esta medida, recordando que los ensayos clínicos tanto de Pfizer como de Moderna permitían un intervalo entre dosis de hasta 42 días -seis semanas-. “Lo que sí se ha visto es que con una dosis la protección que se obtiene es considerable", ha afirmado en el programa Las mañanas de RNE José Antonio Navarro, de la Asociación Española de Vacunología, quien ha puntualizado que "esto no quiere decir que no se ponga la segunda dosis, sino que se demora sin perder efectividad y conseguimos con eso que un mayor número de personas vulnerables estén protegidas más precozmente".

Segunda dosis, "demasiado cerca"

Por su parte, Carmen Cámara, secretaria de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), asegura a RTVE.es que "tenemos la sensación de que la segunda dosis se está poniendo demasiado cerca, y el sistema inmune puede estar todavía exhausto de la primera dosis. Es una hipótesis con la que trabajamos, porque todavía no hay publicado ningún ensayo al respecto".



"Mi grupo y otros grupos de investigación estamos viendo ya, y tenemos un preprint sobre este asunto, que la segunda dosis desde el punto de vista de laboratorio aporta muy poco a la primera dosis. En gente que ha pasado la infección, la segunda dosis no le produce ni aumento de anticuerpos ni aumento de células T, y en personas que no han pasado la infección el aumento sobre la primera dosis es muy pequeño, tanto celular como de anticuerpos", añade, aunque recalca que "está claro que dos dosis siempre es mejor que una. La cuestión aquí es si un plazo largo entre esas dosis es mejor que uno corto".



"En un momento como el que estamos de falta de vacunas, quienes tienen que decidirlo son más los epidemiólogos, pero sí que parece razonable que tenemos que intentar llegar con la primera dosis al mayor número posible de gente", resume Cámara.



África González, también de la Sociedad Española de Inmunología, ha manifestado en Las mañanas de RNE que esta estrategia entraña un posible riesgo: "a lo mejor al demorar esa segunda dosis pudiera haber una menor eficacia". Sin embargo, esta inmunóloga deja claro que "es muy posible" que esto no ocurra, "porque la respuesta inmunitaria una vez que ha generado células de memoria duran tiempo, y lo único que hacemos con esa segunda dosis es expandir esas células de memoria para que tengamos ya una respuesta más duradera y más eficaz".