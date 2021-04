El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado que "es probable" que la cuarta ola de coronavirus se quede en "olita", pese al aumento de la movilidad y el riesgo durante la Semana Santa. El epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha apuntado una estabilización de los contagios, aunque todavía espera un incremento de la ocupación hospitalaria en los próximos días y que los contagios continúen en aumento en algunas comunidades autónomas.

"La evolución es buena. Tenemos que estar satisfechos por como hemos sido capaces de responder a ese incremento que se venía viendo desde hace semanas, pero no podemos bajar la guardia", ha expresado el epidemiólogo en su comparecencia este lunes, en la que ha insistido en que todavía es necesario esperar unos días para confirmar la tendencia.

El fin del estado de alarma no implica el "fin de las medidas"

El director del CCAES ha recordado este lunes que el final del estado de alarma el próximo 9 de mayo como ha planteado el Gobierno no implicaría acabar con las restricciones de movilidad. "Hay muchísimas medidas que se pueden aplicar en territorios que no sean de ámbito comunitario o nacional. Que nadie confunda el fin del estado de alarma con el fin de las medidas de prevención de la transmisión. No tiene nada que ver. No cometamos errores del pasado", ha insistido Simón.

No obstante, ha pedido esperar a corroborar la evolución de la situación de la COVID-19 unos días antes de esa fecha para hacer "estimaciones", porque la situación no será la misma. "La intención es no renovarlo. Otra cosa es que no estén previstas todas las opciones", ha señalado.