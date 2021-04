Este martes, después de tres meses y medio de campaña de vacunación contra la COVID-19, España ha superado un listón simbólico: a día de hoy, hay más personas que han recibido las dos dosis de la vacuna que casos confirmados desde que empezó la pandemia, según el recuento oficial de Sanidad.

Así pues, son 3.452.119 las personas que han recibido la pauta completa de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca y 3.435.840 los casos notificados totales de personas que han dado positivo en un test de coronavirus. Es decir, un 7,3 % de la población ha recibido la vacuna por el 7,26 % que ha sido diagnosticado con la enfermedad.

"Hoy hemos conseguido uno de los mayores hitos en esta gestión sanitaria", ha afirmado en el Senado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha valorado el trabajo realizado entre la Unión Europea, las comunidades autónomas, los profesionales sanitarios y el propio Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

El dato -que ha llegado una semana después de la previsión que hizo el propio presidente del Ejecutivo a comienzos de abril- es esperanzador, pero requiere matización.

En realidad, las personas que han tenido coronavirus en España son una cifra mucho mayor e indeterminada, ya que en los primeros meses de la pandemia la capacidad diagnóstica de la enfermedad apenas era del 10 % del total de los casos, según demostraron las primeras rondas del estudio de seroprevalencia realizado por el Instituto de Salud Carlos III.

Posteriormente, según estimaciones del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, dicha capacidad de diagnóstico solo alcanzó porcentajes más realistas, del 60-70 % a partir de la segunda ola que llegó en otoño, y sería de en torno al 70 % desde diciembre. Y la capacidad de diagnóstico tampoco ha sido homogénea en los diferentes territorios.

Asimismo, el horizonte para ambas cifras es opuesto: mientras que las esperanzas están puestas en que el número de personas inmunizadas con las vacunas aumente exponencialmente, el objetivo es que los contagios dejen de crecer.

El 83 % de los españoles, dispuesto a vacunarse cuando le toque

La vacuna de Oxford-AstraZeneca ha tenido continuos problemas por el incumplimiento en su suministro y por los casos raros de trombos detectados en pacientes vacunados con este fármaco. Actualmente, en España se administra esta vacuna a personas de entre 60 y 69 años, y se estudia qué hacer con la segunda dosis pendiente a profesionales considerados esenciales menores de 55 años a los que ya se les puso la primera.

La aplicación de la vacuna monodosis de Janssen también se paralizó en la Unión Europea justo antes de empezar por los casos de trombos muy raros detectados en Estados Unidos -seis casos en siete millones de vacunados-. Aunque ha encontrado un "posible vínculo" de Janssen con los coágulos, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha avalado este martes su uso en Europa. El balance beneficio-riesgo de este preparado sigue siendo "positivo", ha señalado el organismo en un comunicado, en el que recomienda agregar "casos muy raros de coágulos de sangre" a la lista de efectos secundarios de la vacuna.

Sin embargo, según el último barómetro del CIS difundido este lunes, el 82,8 % de los españoles está dispuesto a vacunarse cuando le llegue el turno, un porcentaje ligeramente superior al registrado hace un mes (82,5 %).

La encuesta, que se realizó cuando aún EE.UU. no había suspendido cautelarmente la administración de las dosis de Janssen, también muestra que un 6,2 % de los ciudadanos no quiere vacunarse, casi un punto más que en marzo (5,4 %). De los que rechazarían la inmunización, un 34,6 % asegura que no se fía de las vacunas y otro 25,3 % dice tener miedo a posibles efectos adversos. El 5,2 % cree que la vacuna no es eficaz, hay otro 2,8 % que no se vacunaría porque niega la existencia de la COVID-19 y un 3,1 % se declara antivacunas.