El Ministerio de Sanidad ha propuesto a las comunidades autónomas inyectar la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca solo a mayores de 60 años, franja de edad a la que se podrían ajustar otros países de la UE. Sanidad ha incorporado este punto al orden del día del Consejo Interterritorial de Salud que se ha convocado este miércoles por la tarde tras la reunión a su vez de los ministros europeos de Sanidad que ha analizado las conclusiones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) sobre esta vacuna. Según han podido confirmar a RTVE fuentes presentes en la reunión, la ampliación de la vacunación con AstraZeneca a mayores de 65 años se estudiará este jueves en la Comision de Salud Pública.

La EMA ha confirmado un "posible vínculo" de AstraZeneca con los casos inusuales de coagulación sanguínea detectados en algunas personas que recibieron la vacuna. Según las conclusiones alcanzadas por el comité de seguridad (PRAC) de la EMA, los coágulos "inusuales" con bajas plaquetas "deben incluirse como efectos secundarios muy raros" de la vacuna de AstraZeneca, en base a "todas las pruebas disponibles actualmente", incluyendo el asesoramiento de un grupo especial de expertos. Por ese carácter inusual, la EMA ha insistido en que los beneficios son muy superiores a los riesgos de efectos secundarios.



En España la vacuna de AstraZeneca se ha administrado hasta ahora a menores de 65 años y personal esencial como bomberos, policías o docentes aunque esta misma semana el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, había dejado abierta la puerta a suprimir el límite de 65 años.

La UE apela a una posición coordinada sobre AstraZeneca

La comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, ha apelado este miércoles a que haya una "posición coordinada" entre los países de la Unión Europea (UE) sobre AstraZeneca que no "alimente" dudas sobre la vacuna contra la COVID-19.



"Es esencial que sigamos una posición coordinada en Europa. Una posición que no confunda a los ciudadanos y que no alimente dudas sobre la vacuna, porque está basada en la ciencia", ha dicho durante una reunión extraordinaria de los ministros de Salud de los Veintisiete convocada por la presidencia portuguesa sobre AstraZeneca.



Esa posición será "clave" para que se hable "con una sola voz en toda la UE", ha mantenido la comisaria, a pesar de que las decisiones sobre los planes de vacunación son "siempre" de cada país.