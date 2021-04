Coronavirus

El mes de abril es clave para el despegue de la vacunación contra la COVID-19 en España. Según las previsiones del Ministerio de Sanidad, la llegada de dosis se va a triplicar durante el segundo trimestre del año, hasta junio y esto obliga a plantearnos si las comunidades autónomas cuentan con los recursos y el personal suficiente para administrarlas de manera eficaz.

"Estamos preparados para organizar una campaña de estas dimensiones, tanto si es exclusivamente con el personal sanitario existente en España en la actualidad, como si es con personal añadido", expresa a RTVE.es Isabel Jimeno Sanz, responsable del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), quien alude así a la posibilidad de que "probablemente haya que echar mano, como se ha hecho en otros países, de personal jubilado, personal con experiencia en administrar las vacunas o en supervisarlo". Comunidades autónomas como Madrid ya han autorizado la incorporación de médicos y enfermeros jubilados para ampliar la capacidad de vacunación frente al COVID-19.

En abril la disponibilidad de vacunas va a ser muy superior a la de los meses anteriores, con especial protagonismo de la vacuna de Pfizer, de la que se esperan al menos 1,2 millones de dosis semanales. Desde que reformara las instalaciones de su planta en Puurs (Bélgica) para incrementar la producción, Pfizer ha demostrado una gran regularidad en la entrega de dosis, al contrario de lo que ha sucedido con AstraZeneca.





Además de esos aproximadamente cinco millones de Pfizer solo en el mes de abril, hay que tener en cuenta la llegada de nuevas dosis de AstraZeneca, que se sumarán al más de un millón que la farmacéutica anglo-sueca envió el pasado jueves y que fueron distribuidas entre las comunidades autónomas durante Semana Santa. Sin embargo, está previsto que España solo reciba siete millones de dosis de AstraZeneca hasta junio, en lugar de los 18 prometidos.



Además, hay que tener en cuenta que también en abril, aproximadamente a mediados de mes, se comenzará a inocular la segunda dosis de AstraZeneca en las personas que recibieron la primera cuando se comenzó a administrar esta vacuna en España a mediados de febrero, ya que tiene una pauta de administración de entre 10 y 12 semanas entre la primera dosis y la de refuerzo.

Bruselas defiende que no es necesario adquirir la vacuna rusa o las chinas

Bruselas defiende que no es necesario adquirir la vacuna rusa o las chinas

"Tenemos nuestros pacientes habituales, que no podemos dejar de atenderlos en el ámbito de la atención primaria, y a ello se suma todo el proceso de vacunación. Estamos de acuerdo en que a este proceso se están sumando enfermeras hospitalarias y de otros dispositivos, pero es imprescindible que la atención primaria se refuerce ", continúa, e insiste en que se contrate a esos enfermeros que están en paro, "porque trabajo desde luego no falta".

"El esfuerzo que sea necesario"

Sobre la incorporación de enfermeras y enfermeros jubilados, María José García se muestra crítica: "La voluntad de cualquier profesional sanitario, esté o no en activo, es indudable y eso demuestra una vez más que quien es enfermero, sigue siéndolo aunque se jubile. Pero me parecería lamentable que se pusiera a vacunar a enfermeros jubilados cuando hay tantos en paro".



"Nosotros estamos dispuestos a vacunar, y a realizar el esfuerzo que sea necesario", continúa, aunque advierte de que "no podemos recurrir una vez más a la buena voluntad de los profesionales y a su esfuerzo, porque al final siempre volvemos a las mismas". La portavoz de SATSE recuerda que "muchas enfermeras y enfermeros se están ofreciendo para vacunar fuera de su jornada laboral".



Finalmente, acerca de la vacunación en grandes espacios, declara que "para nosotros los centros de atención primaria son los lugares idóneos para vacunar a la población, aunque también entendemos que hay situaciones excepcionales en las que se requiere otro ritmo. Pero lo que sí que debemos tener muy claro es que esa población que se vacune en grandes superficies tiene que tener el mismo nivel de protección y de seguridad que el resto". Y añade que también hay que organizarlo de tal manera que sea fluido, porque “no podemos tener hora y tres cuartos a la gente en una cola esperando”.