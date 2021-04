España ha entrado en el mes de abril en riesgo alto después de permanecer apenas un mes en el relativo "oasis" del riesgo medio, es decir, por debajo de una incidencia de 150 casos de COVID-19 por 100.000 habitantes en 14 días. En la larga travesía por el desierto de la pandemia estos pequeños respiros comienzan a parecerse más a un espejismo que a un verjel ante la amenaza de la cuarta ola.

Al final del camino sigue estando la esperanza de la vacuna aunque marzo ha acabado sin que todos los mayores de 80 años estén vacunados, como se pretendía. Aun así hay datos para el optimismo: el 31 de marzo se batió récord de dosis inoculadas en un solo día, 306.995; este jueves se han recibido más de un millón de vacunas de AstraZeneca; y en abril tienen que llegar las de Jassen, que solo requieren un pinchazo.

3. El problema de partir de un suelo muy alto

Si una cosa ha demostrado el virus SARS-CoV-2 es que aprovecha cualquier oportunidad para volver a expandirse y poner en jaque al sistema sanitario. Si además se parte de una incidencia ya de por sí alta, las cifras se disparan fácilmente. Es lo que pasó con la tercera ola cuando se abrió la mano de la movilidad por Navidad con cifras de contagios aún muy elevadas.

La Comunidad de Madrid, que ha optado por mantenerse abierta la mayor parte del tiempo y no cerrar la hostelería, no ha bajado de una incidencia de 190 desde diciembre. "El problema no es que esté al alza, es que parte de un punto muy superior a la mayoría de las otras comunidades", explicaba esta semana el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en relación a esta región. Desde septiembre, Melilla no ha bajado de una incidencia de 209 casos y País Vasco, de 174.