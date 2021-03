La distancia interpersonal de 1,5 metros ya no será una excepción a la hora de llevar mascarilla en espacios públicos al aire libre. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes una nueva ley que obliga a llevar esta medida de protección en todo momento mientras se esté en cualquier espacio público. Hasta ahora, la norma estatal obligaba al uso de mascarilla en este tipo de espacios solo cuando existía una distancia inferior a un metro y medio, aunque las comunidades autónomas habían endurecido esta exigencia por su cuenta.



La norma aprobada mantiene la obligación para todas las personas, a partir de los seis años, de usar mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. Aunque ya no se condiciona su uso a la imposibilidad de garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.



La nueva ley mantiene las excepciones previstas hasta ahora, ya que el uso de la mascarilla no se exige para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su uso. Tampoco es obligatoria para aquellos que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. Igualmente, no será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre.



Las nuevas medidas se incluyen en el conocido como el decreto de la 'nueva normalidad', cuyo Proyecto de Ley fue aprobado a mediados de marzo en el Congreso de los Diputados, y que contempla medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.