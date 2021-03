Aquellas personas que vengan de fuera de la comunidad en Semana Santa y que tengan motivados sus desplazamientos, podrán hacerse pruebas de antígenos gratuitos. Para ello, tendrán que llamar al teléfono gratuito de información de la Consejería de Salud, el 900 12 12 12, donde les darán cita previa para hacerse el test. La medida estará vigente hasta el 2 de abril y las pruebas se podrán realizar de ocho de la mañana a ocho de la tarde en nueve puntos distribuidos por toda la región. El objetivo es reducir las opciones de contagios importados durante estas vacaciones.

“Mi madre, en cuanto llegué ayer, me encerró en la habitación y me dijo que hasta que no me hiciese la prueba, nada“

El Cuartel de Artillería de Murcia es uno de los puntos en donde se pueden realizar estos test. Los primeros en someterse a estas pruebas de antígenos llegaban muy mentalizados de la necesidad de llevarlos a cabo. "Mi madre, en cuanto llegué ayer, me encerró en la habitación y me dijo que hasta que no me hiciese la prueba, nada" relata una estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, que venía a pasar las vacaciones con la familia. "En principio no he estado en contacto con ningún positivo, pero por si acaso, con todo el transporte público que hay allí y que he estado con otros estudiantes, es mejor prevenir".