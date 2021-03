Citas médicas y justificantes de trabajo falsos: las "trampas" para saltarse el confinamiento en Semana Santa

Durante los primeros meses de la pandemia, allá por marzo y abril del año pasado, corrieron como la pólvora las situaciones en los que algunos ciudadanos se saltaban el confinamiento domiciliario arguyendo excusas de lo más inverosímil. Fueron sonados el caso de un hombre que sacó a pasear un perro de peluche o el de otro que lo hizo con dos cabras atadas a una correa, mientras que algunos salían supuestamente a hacer la compra con bolsas llenas de comida de casa.

Ahora, las excusas aparecen para saltarse otro tipo de confinamiento, el perimetral. El cierre de las comunidades durante el puente de San José y Semana Santa ha provocado que muchos recurran a falsos pretextos para poder salir de su territorio. Desde citas médicas inexistentes a justificantes de trabajo falsificados, pasando por federarse deportivamente para poder desplazarse.

El decreto de estado de alarma, vigente hasta el próximo 9 de mayo, recoge una serie de excepciones que permiten desplazarse entre comunidades. Estas van desde razones específicas, como la asistencia a centros universitarios o la renovación de permisos, a algunas más abiertas a la interpretación, como las causas de “fuerza mayor” o situaciones “de necesidad”. De entre ellas, el desplazamiento por motivos laborales es uno de los más comunes.

"En un certificado decía que iba a trabajar a Segovia, pero no era así"

Para poder salir de su comunidad, algunas personas recurren a justificantes de trabajo falsificados. Es el caso de Carlos (nombre ficticio), un joven madrileño que reconoce a RTVE que viajó de la capital a un pueblo de Segovia mediante un documento de su empresa que él mismo creó. Arguye que tenía que trasladar material de su oficina al almacén que tiene en ese pueblo.

“Hice un certificado en el que decía que iba a trabajar en Segovia, pero no era así”, cuenta. No se encontró ningún control, por lo que no sabe si hubiera funcionado. A finales de febrero también salió a la luz otro caso en que la Guardia Civil detuvo a dos personas por saltarse el confinamiento municipal en Galicia por supuestos motivos de trabajo.

En un control, dos agentes solicitaron el justificante de trabajo a la pareja en el municipio de Ames (A Coruña). Tras cotejar los documentos de ambos, ante "la sospecha de que alguno o los dos pudieran ser falsos", la Guardia Civil contactó con la empresa emisora de los documentos. En aquella compañía solo habían expedido un documento, el del varón, pero el de la acompañante no, "dado que esta persona no trabajaba en la misma", según explicaron fuentes de la Benemérita a Europa Press.

El uso de estos certificados no es nuevo y la Guardia Civil ya alertaba de su uso en enero, cuando estaba vigente el confinamiento municipal en Andalucía. Los agentes descubrieron que muchos ciudadanos se desplazaban mediante documentos emitidos por empresas de amigos o familiares en las que no trabajaban. También los usaban para burlar el toque de queda.