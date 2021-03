09:23

El portavoz del PNV responde que la forma en que se están gestionando las medidas causa "perplejidad y sentimientos de discriminación entre la ciudadanía", porque se apela a no viajar, pero mientras "franceses, alemanes italianos campan a sus anchas, en Barcelona, Madrid, Donosti, para disfrutar de la libertad que no tienen en sus países de origen", añade que "no se controlan los aeropuertos ni siquiera en Barajas" y le pide que se tomen medidas "coherentes".