Coronavirus

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas vuelven a reunirse este miércoles por la tarde para estudiar nuevas medidas ante el incipiente repunte de los contagios a las puertas de la Semana Santa. Según ha podido saber TVE, el Ministerio de Carolina Darias está sondeando a las comunidades para adelantar el cierre de la actividad comercial a las 20:00 horas en Semana Santa, una restricción que trataría de evitar la temida cuarta ola de la pandemia de COVID-19.





Aunque, en este sentido, la ministra Darias ha asegurado este miércoles que "a día de hoy" no hay medidas adicionales a las ya pactadas con las comunidades autónomas para la Semana Santa con lo que descarta que de momento haya "nada" más. SIn embargo, no se descarta que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se endurezcan las restricciones acordadas hace aproximadamente dos semanas.

En conversación informal con los periodistas en el patio del Congreso, la ministra de Sanidad ha insistido en que no hay ninguna otra propuesta en estos momentos, al mismo tiempo que ha aludido al acuerdo vigente entre las comunidades autónomas, acordado en el Consejo Interterritorial de Salud.



Aunque el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó hace un par de semanas una serie de actuaciones coordinadas para el Puente de San José y la Semana Santa para atajar la expansión del virus, estos días el Gobierno no ha descartado que puedan añadirse otras.

Cuando aún los efectos del puente no se han hecho notar en la curva, y mientras varios países europeos han decretado duros confinamientos para Pascua, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dejó el lunes la puerta abierta a replantear las medidas anticovid ante este cambio de tendencia. El plan consensuado con las comunidades -que contemplaba, entre otras, el cierre perimetral, el toque de queda nocturno a partir de las 23 horas, limitaciones a las reuniones sociales de entre 4 y 6 personas y prohibición de encuentros entre no convivientes en domicilios- era "un acuerdo de mínimos" a los que las autonomías pueden añadir "medidas más restrictivas". Pero "si la situación cambia mucho, puede plantearse otro acuerdo", advirtió. En la misma línea, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero , avanzó el martes por la tarde que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles adoptará "medidas complementarias" para frenar la transmisión, porque la experiencia, como la de las pasadas Navidades, ya ha demostrado que las consecuencias de tratar de salvar estas festividades "son peores". La reunión coincide con la polémica generada por el veto a los desplazamientos entre comunidades cuando sí están permitidos los viajes internacionales y la llegada de turistas extranjeros, algo que desde el Gobierno justifican con el principio de "reciprocidad".

Diferentes posturas entre comunidades

De momento, en Andalucía descartan que se vayan a endurecer las restricciones tras el freno del descenso de los datos y ha pedido al Ejecutivo central que se intensifiquen la vigilancia y los controles de movilidad para tener mayor seguridad, tal y como expresaron ayer el vicepresidente de la Junta, Juan Marín y el consejero de la Presidencia y portavoz, Elías Bendodo. Así, la Junta aboga por mantener el cierre de cada una de las provincias y ampliar horarios comerciales y de hostelería.



Mientras, la portavoz del Govern de la Generalitat catalana, Meritxell Budó, avisó que ante los "pequeños incrementos" en algunos indicadores epidemiológicos, "con mucha probabilidad" se prorrogarán las restricciones ya en vigor para frenar el avance del virus durante dos semanas más, incluida la Semana Santa. Budó quiso mostrarse cauta, puesto que la pandemia ha enseñado a "no hacer ninguna afirmación categórica". "No se puede descartar ningún escenario", añadió.



En Galicia no se relajarán las medidas vigentes hasta después de la Semana Santa; la Xunta optará por "consolidar" las medidas de apertura antes de dar "nuevos pasos" en el proceso de desescalada, según su vicepresidente, Alfonso Rueda.