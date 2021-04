COVID-19 España, hoy | Unai Sordo, en RNE: "La recuperación económica está a expensas de la vacunación"

09:06

Bélgica busca voluntarios para no desperdiciar ninguna vacuna. Las autoridades belgas tratan de dar un impulso a la vacunación a partir de este martes con la apertura de una plataforma en línea en la que los ciudadanos de Flandes y Valonia que quieran ser vacunados puedan inscribirse para no desperdiciar ninguna dosis de los que no acuden a las citas.

La región de Bruselas usará una plataforma diferente que estará operativa a mediados de este mes, según las autoridades.