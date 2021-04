El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que los contagios de coronavirus se van a mantener estables en las próximas semanas e, incluso, podrían descender, gracias a la vacunación y el mantenimiento de las medidas de prevención. No obstante, la ocupación en unidades de cuidados intensivos (UCI) todavía no ha alcanzado su máximo, un pico que se prevé para la semana que viene.

"Yo creo que no vamos a tener incrementos importantes. Probablemente nos vamos a mantener estancados unos días y es muy posible que bajemos", ha señalado este lunes en la habitual rueda de prensa de seguimiento de la pandemia. El epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha sostenido también que si se mantiene "el ritmo de vacunación no vamos a ver situaciones como las de la segunda y tercera ola". Pese a estos "signos de esperanza", ha pedido "ser muy prudentes", porque la incidencia acumulada es todavía muy elevada en algunas comunidades autónomas.

No obstante, todavía no se ha tomado una decisión sobre si las personas que han recibido una primera dosis de AstraZeneca recibirán la segunda, a la espera de los resultados de un estudio sobre una posible combinación de vacunas que está llevando a cabo Sanidad. "Teniendo margen de tiempo y teniendo estudios en marcha, podemos esperar", ha zanjado.

La variante india

El director del Centro de coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias ha indicado que por el momento no se ha detectado ningún caso de la variante india del coronavirus en nuestro país, "pero no se puede descartar que llegue alguno". "España no puede cancelar vuelos procedentes de la India porque no tiene vuelos directos", ha señalado sobre la medida para evitar la entrada de este conjunto de mutaciones, extendida en el país asiático, como había pedido el consejero de Sanidad madrileño.

Asimismo, en la rueda de prensa, Simón ha informado de que por el momento no se ha identificado ningún "factor de especial riesgo" con esta variante en la evolución de los casos estudiados en Europa, ya que ni han transmitido sustancialmente más que otras variantes ni han ocupado más espacio de contagios en el continente, aunque recuerda que aún falta investigar más.

"Los casos diarios en la India hay que valorarlos con prudencia", ha advertido igualmente antes de explicar que de forma proporcional a la población, sus cifras son inferiores a las que notifica, por ejemplo, Argentina, aunque el sistema de vigilancia indio es más deficiente que el sudamericano.