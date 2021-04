Desconcierto y enfado son algunas de las sensaciones que han descrito este miércoles quienes se han quedado a las puertas de la vacunación contra la COVID-19 en Castilla y León, donde la Consejería de Sanidad ha suspendido cautelarmente la inoculación con viales de AstraZeneca. La decisión, comunicada en torno a las 10:00 horas, ha pillado por sorpresa a miles de ciudadanos que estaban citados a lo largo del día y que, en mucho casos, se han enterado de la noticia desde la misma cola, mientras esperaban su turno.

“Estoy un poco indignada, la verdad, porque ya que estabas preparada…”, confesaba a TVE una mujer que estaba a punto de ser vacunada en Valladolid, al igual que otras 2.400 personas. Justo a su lado, otra vallisoletana se quejaba de la “mala organización” y de que no hayan avisado con antelación.

Lo peor, en palabras de algunos castellanoleoneses citados este miércoles, es el desconcierto y la incertidumbre que les genera la paralización del proceso de forma tan repentina.

“No hay ningún responsable sanitario que pudiera tener la decencia de estar aquí y decirnos, comunicarnos, cuándo podemos venir a vacunarnos”, comentaba esta mañana un señor ante las cámaras de TVE.

Castilla y León suspende la vacunación con AstraZeneca y el Gobierno advierte: "Esa decisión no corresponde a las CC.AA."

Vecinos de Arenas de San Pedro, también en Ávila, han admitido que llevaban "una semana tomando la decisión" de si vacunarse o no ante las informaciones sobre esta vacuna, antes de lamentar que, una vez decidido que sí se vacunaban, se han encontrado con que se ha suspendido.

Los vacunados del día anterior: "Me vacunaba hoy otra vez"

En Castilla y León los que también han sido sorprendidos con la noticia son quienes se vacunaron un día antes, como Montse Marcos, nacida en Castromonte (Valladolid) en 1956 e inoculada este martes con el compuesto de AstraZeneca. No obstante, ella lo tiene claro: "Si me llamaran, me vacunaba hoy mismo otra vez. Esto es elegir: ¿Qué quieres: coronavirus o la vacuna"?, ha expresado en declaraciones a Efe.

Al igual que a Montse, su amiga Catalina Rodríguez, también de su misma quinta, le ronda la sospecha de por qué se ha decidido suspender esta vacunación "justo el día después de que el presidente del Gobierno anunciara que se llegará a un 70 por ciento de vacunados en agosto", algo que ambas interpretan como un "movimiento político" que les genera algo de "inquietud".

Las dos tienen la sospecha de que la decisión excede el ámbito sanitario, ya que "los casos de trombosis son hoy los mismos que ayer", expresa 'Cati', quien confiesa haberse informado "mucho y con detalle" antes de vacunarse con el compuesto de AstraZeneca, para llegar a la conclusión de que es "segura".