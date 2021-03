Coronavirus

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) han respaldado este jueves la propuesta de la Comisión Europea de reforma del mecanismo de control de las exportaciones de vacunas ampliando los criterios para incluir la reciprocidad y la proporcionalidad. La decisión coincide con la pugna abierta con la farmacéutica AstraZeneca debido al incumplimiento del contrato firmado con la Comisión Europea, que se ha traducido en la entrega de solo un tercio de las dosis acordadas durante el primer trimestre del año por parte de la compañía anglo-sueca.





"Queremos asegurarnos de que Europa tenga su parte equitativa de la vacuna. No vamos a correr el riesgo de falta de vacunas en Europa", ha manifestado después de la reunión la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien ha dejado claro que "la UE siempre va a defender cooperación mundial", y ha puesto como ejemplo que más de 380 solicitudes de exportaciones de vacunas han sido concedidas, y solo ha habido un bloqueo".



"Lo que queremos sobre todo es transparencia con respecto a las exportaciones", ha matizado la mandataria europea, al mismo tiempo que ha considerado que "es importante explicar a los ciudadanos europeos que ellos tienen que tener una parte equitativa de las vacunas, y las empresas tienen que cumplir con sus contratos antes de exportar, y eso es lo que ha ocurrido con AstraZeneca".



"Esperamos que con este mecanismo de transparencia aumente no solo la producción, sino también la entrega de dosis por parte de AstraZeneca", ha añadido.

Control de las exportaciones de las vacunas

Ante los retrasos en la entrega de dosis, Bruselas modificó este miércoles el mecanismo de control sobre la exportación de las vacunas, de tal manera que a la hora de decidir si se permite la entrega de los fármacos producidos en territorio comunitario a terceros países se tendrá en cuenta si éstos también exportan dosis a la UE y a cuántos ciudadanos han vacunado.



Aunque finalmente se ha llegado a un acuerdo en este sentido, fuentes diplomáticas han asegurado que entre los países de la UE no había unanimidad respecto a la conveniencia de adoptar estos cambios, ante la posibilidad de que se pusiera en riesgo la cadena de suministro global de producción de las vacunas, en la que la UE depende del exterior porque no tienen todos los componentes para fabricarlas. "No queremos ninguna perturbación en las cadenas de suministro internacionales, pero las empresas deben cumplir sus contratos respecto a las vacunas", ha asegurado en este sentido la canciller alemana Angela Merkel, poco después de que el Consejo finalizase.



La propuesta de la CE llegó también tras el conflicto entre Bruselas y el Reino Unido, porque Londres no ha exportado ninguna de las dosis de AstraZeneca a la UE, mientras que en sentido inverso se han enviado diez millones de dosis de varios fármacos. No obstante, el Reino Unido y la UE acordaron que la lucha contra la pandemia hace la cooperación entre ambas partes "aún más importante" y dijeron que están examinando medidas concretas para aumentar el suministro de la vacuna, según un comunicado conjunto.



"Queremos alcanzar una situación con Gran Bretaña en la que todos ganemos respecto a las exportaciones de vacunas", ha dicho la canciller alemana Merkel una vez finalizado el Consejo Europeo.