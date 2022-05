Joan Garriga: "Volem ficar traves a aquesta presa de pèl"

El portaveu de Vox Catalunya, Joan Garriga, reconeix que Vox, Ciutadans i PP han recorregut l'acord per tramitar la llei sobre el català a l'escola al Consell de Garanties Estatutàries per dificultar la seva aprovació: "Volem ficar traves a aquesta presa de pèl". En una entrevista al Cafè d'idees de La2 i Ràdio 4,Garriga ha dit que és un òrgan que "no serveix per a res", però ha argumentat que l'utilitzen per "aturar" la manera de fer "trampa" amb les lleis. A parer seu, la sentència del TSJC sobre el castellà a les aules és una defensa per poder tenir a l'aula "almenys una assignatura en espanyol".

Garriga, per una altra banda, critica que el Govern de la Generalitat aprovi "a correcuita" el Decret que doni indicacions clares sobre com s'han d'usar el català i castellà a les escoles.

"Il·legalització de les formacions polítiques 'separatistes'" Joan Garriga defensa la il·legalització de les formacions polítiques "separatistes" que vulguin trencar l'ordenament jurídic: "Aquestes formacions és millor que estiguin il·legalitzades per viure en convivència dins la nació espanyola". Garriga, però, no concreta quines són aquestes formacions polítiques i assegura que ho diran "els tribunals".



El portaveu de Vox proposa que les administracions que s'han de defensar són els ajuntaments i les diputacions "en contra de l'administració autonòmica" de tal manera que quedaria totalment "desmantellada": "No volem que hi hagi 17 estats dins d'Espanya, perquè es genera separatisme".

Sense decisió sobre el candidat de Vox a Barcelona Joan Garriga diu que no sap encara qui serà el candidat de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, tot i que reconeix que a ell li agradaria: "Vox presentarà candidatura i entrarem amb força als ajuntaments". Garriga diu que no sabria triar entre Ernest Maragall o Ada Colau, perquè, segons ell, l'alcaldessa és independentista: "No parla mai d'Espanya, no està orgullosa de la pàtria comuna, no respecta l'espanyol".



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 30, 2022