La llei del català, al límit del termini del TSJC

Vox, Cs i PPC han portat la proposició de llei sobre l'ús de les llengües oficials a les escoles de Catalunya al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) per a frenar la seva aprovació, que estava prevista per a aquest divendres.

El CGE disposa ara de set dies hàbils per a dictaminar si la iniciativa legislativa s'ajusta a l'Estatut i la Constitució.

El dia 31 de maig és la data límit perquè expiri el termini per a l'execució forçosa de la sentència que obliga les escoles a oferir el 25% de classes en castellà.

El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha justificat la participació del seu grup en aquesta iniciativa.

Aquests tres grups consideren que el text legislatiu acordat per PSC, ERC, Junts i En Comú Podem, que estableix que el català serà llengua "vehicular" a l'escola i el castellà, llengua d'"ús curricular", relega a aquesta última llengua i, per tant, no garanteix el compliment de la sentència del TSJC.

Illa no veu amb angoixa la situació El líder del PSC, Salvador Illa, no veu amb "angoixa" que l'aprovació de la llei del català es pugui retardar pel recurs de Vox, Cs i PPC al Consell de Garanties Estatutàries. En una entrevista a 'Ser Catalunya', Illa ha argumentat que el pacte entre els quatre grups no és per "esquivar o incomplir" la sentència del TSJC que fixa el 25% en castellà. Illa ha criticat que els tres partits de la dreta recorrin a l'òrgan consultiu només per "bloquejar" la llei i ho ha qualificat de "reprovable". També ha admès que li hagués agradat més que el pacte inclogués la paraula "vehicular" per fer referència al castellà en comptes de "curricular". "Però quan arribes a un acord has de trobar una paraula que sigui còmode per a tothom", ha afegit. Illa ha assegurat que el curs que ve es complirà la resolució judicial que diu que com a mínim hi ha d'haver un 25% en castellà. I ha afegit que els centres educatius podran decidir, a través dels projectes lingüístics, el que creguin convenient. "La resolució judicial s'ha de complir", ha conclòs.

Alegría: "El que fixa la justícia amb sentències fermes és d'obligat compliment" La ministra d'Educació, Pilar Alegría, ha remarcat que "el que fixa la justícia a través de sentències fermes és d'obligat compliment". En una entrevista aquest divendres al matí a TVE, Alegría ha dit que serà el TSJC qui determini, quan acabi el termini, "si s'ha donat resposta positiva o no" a la seva resolució i ha apuntat que el Ministeri d'Educació ja ha sol·licitat informació a la Generalitat a través de l'alta inspecció educativa. Alegría ha defensat que, tanmateix, l'acord pel català entre PSC, ERC, Junts i comuns és una mostra de "política útil". "Una demanda que fan els ciutadans és que independentment que pensem diferent, siguem capaços d'acordar", ha dit, i ha remarcat que l'acord cerca que els nens i nenes acabi l'educació obligatòria "sabent desenvolupar-se en ambdues llengües".