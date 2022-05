La portaveu del PSC - Units per Avançar al Parlament, Alícia Romero, defensa que l'acord sobre la llengua a les aules satisfà als quatre partits que han pogut tancar perquè tots els grups tenien "voluntat que el català deixes de ser un problema polític". En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La2 i Ràdio 4, Romero aclareix que el castellà sigui "curricular" significa que serà llengua d'aprenentatge i pot ser llengua vehicular: "El castellà no podia aparèixer com a llengua estrangera. Ha de ser llengua d'aprenentatge. Això ho entén tothom".

"El contingut és bàsicament el mateix" Alícia Romero avança que han demanat que el decret llei vagi en consonància amb la norma que ha tirat endavant: "No podíem acceptar una llei on hi hagués incompliment dels percentatges". Romero assegura que des de Junts per Catalunya no volien modificar la Llei de Política Lingüística perquè els generava un cert "problema". Per això, van buscar una solució i van plantejar una llei 'ad hoc': "És el canvi més important perquè el contingut, és bàsicament és el mateix". Acord al Parlament per blindar el català a l'escola

"És una manera de respondre a la sentència judicial" Romero afirma que el castellà tindrà més presència a les escoles gràcies a aquest l'acord, "sempre que els centres ho decideixin" perquè seguirà criteris pedagògics. Sosté que, a més, la nova norma avala amb un 80% una resposta "molt majoritària" a la sentència del 25 % de castellà a les aules: "Espero que al tribunal li serveixi per donar-ho per bo i confia que aturi la sentència, per això ho hem fet". “☕ Alícia Romero sosté que amb l'acord es dona una resposta "molt majoritària" a la sentència del 25% de castellà a les aules | @aliciarll @socialistes_cat



