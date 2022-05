Vox, Cs i PPC portaran la proposició de llei sobre l'ús de les llengües oficials a les escoles de Catalunya al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) per a frenar la seva aprovació, prevista per a aquest divendres.

El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha justificat la participació del seu grup en aquesta iniciativa -fins ara havien rebutjat acudir al CGE per no reconèixer aquest organisme autonòmic- per la "gravetat" del text presentat, que en la seva opinió constitueix un "assalt a la legalitat".

Fonts parlamentàries han explicat que el CGE disposarà de set dies hàbils per a dictaminar si la iniciativa legislativa s'ajusta a l'Estatut i la Constitució a partir de l'endemà en el qual es registri la sol·licitud.

Si Vox, Cs i PPC esperen fins a l'últim moment, serà pràcticament impossible que el ple pugui votar la nova llei abans que expiri el termini del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va fixar el 31 de maig com a data límit per a l'execució forçosa de la sentència que obliga les escoles a oferir el 25% de classes en castellà.

Aquests tres grups consideren que el text legislatiu acordat per PSC, ERC, Junts i En Comú Podem, que estableix que el català serà llengua "vehicular" a l'escola i el castellà, llengua d'"ús curricular", relega a aquesta última llengua i, per tant, no garanteix el compliment de la sentència del TSJC.