Irene Rigau: "Junts es va precipitar sortint de l'acord"

L'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau, celebra que Junts per Catalunya s'hagi reincorporat a l'acord per aprovar la nova llei de política lingüística, però lamenta que ara vagin tard: "Hi va haver una decisió precipitada i ara anem amb pressa". Rigau espera que el Consell de Garanties Estatutàries ho pugui enllestir dilluns i que s'aprovi el dimarts, "és una llei d'article únic". En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Irene Rigau diu que un cop aprovada la llei, el TSJC ja no hi podrà recórrer i si alguns partits ho consideren, hauran de recórrer la nova llei al Tribunal Constitucional.

Irene Rigau argumenta el seu paper a les negociacions per ajudar a trobar un consens: "fins i tot vaig anar a veure el PP per veure si es podia endegar alguna dinàmica". L'exconsellera d'Ensenyament descarta retornar a la política i diu que no serà candidata de Junts per Barcelona: "No tinc partit. Ja no em toca".

"El TSJC va intervenir per la innacció del govern" L'exconsellera d'Ensenyament explica que el TSJC va intervenir en la resolució pel 25% de castellà a les escoles per la inacció del govern, que no volia traslladar la Llei Wert a la normativa catalana, en considerar-la i va esperar a l'aprovació de la Llei Celaá: "Si l'haguéssim resolt en l'època Wert, hauria estat més limitat. La llei Celaá ens ha donat marge de resposta". Irene Rigau veu "una qüestió política" en les reclamacions de més castellà a l'escola i recorda que hi ha una sentència que diu que els pares no tenen dret a triar la llengua d'escolarització: "Si els pares poguessin triar la llengua tindríem una doble xarxa, i això no és bo per la cohesió". “��️ "Els pares no tenen dret a triar la llengua d'escolarització. Tindríem escoles catalanes i castellanes"



"El castellà com a llengua 'curricular' dona resposta als requeriments legislatius" Irene Rigau diu que el castellà serà ara "llengua curricular" per impartir matèria i contingut per donar resposta als requeriments legislatius. Rigau recorda que el pacte d'Esquerra amb la ministra Celaá va acordar denominar "vehicular" només al català "que és la llengua dels centres educatius". Irene Rigau explica que el govern donarà unes directrius i cada centre l'adaptarà: "El castellà es podrà utilitzar per impartir matemàtiques o per usar-lo en un projecte del curs escolar". “☕ Irene Rigau explica que l'acord per la llei contempla el castellà com a llengua curricular "per donar resposta als requeriments legislatius".



��️ "És una llengua mitjançant la qual pots impartir contingut".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/aiP0Gm0Hyg“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 27, 2022 Fi de curs amb els sindicats educatius en peu de guerra