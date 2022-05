Acord al Parlament per blindar el català a l'escola

El Parlament ha aprovat tramitar per lectura única la nova llei sobre el català a les aules. Durant el primer debat sobre la proposició de llei, ERC, Junts, PSC i comuns -els quatre grups de l'acord- han lloat l'entesa. L'acord, que inclou un projecte de llei i un decret llei podria ser aprovat aquest divendres

El #Parlament continua la tramitació per lectura única de la nova llei del català a l'escola. S'aprovarà aquest divendres amb el suport d'ERC, JxCat, PSC-Units i els comuns i els vots en contra de Vox, CUP, Cs i PP

Davant la falta de consens després de l'acord del 24 de març, els quatre grups parlamentaris han optat per la creació d'un nou text, que s'ha traduït en una nova llei. D'aquesta manera, no hi ha cap reforma de la Llei de Política Lingüística.

Pere Aragonès ha agraït als grups "l'esforç polític" d'aquesta setmana per "enfortir el model d'escola catalana".

SESSIÓ DE CONTROL AL #PARLAMENT | Pere Aragonès agraeix als grups "l'esforç polític" d'aquesta setmana per "enfortir el model d'escola catalana"

Els terminis eren justos perquè el TSJC va fixar el 31 de maig com a data límit per executar la sentència .

Sense entrar a delimitar percentatges, la proposició de llei indica que "l'abast de la presència" de cadascuna de les dues llengües cooficials "s'ha de determinar exclusivament amb criteris pedagògics i de forma singularitzada per a cadascun dels centres educatius ".

Recta final per blindar el català a l'escola

El text acordat declara el català com a llengua vehicular a l'escola i estableix el castellà com a llengua curricular. El document, signat poc abans que tanqués el registre del Parlament, indica que el castellà " és emprat en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre ". L'acord també afegeix que "la determinació de la presència de les llengües oficials en l'ensenyament ha de tenir en compte la situació sociolingüística ".

Català com a llengua vehicular

Els partits valoren l'acord

Els comuns han estat els primers a celebrar l'acord per blindar el català a l'escola a través d'una llei. David Cid assegura que per a ells era important fer-ho "des del màxim consens possible i la majoria més amplia".

"Deixa el català com a llengua vehicular i és coherent amb la Lomloe", ha afirmat Cid, que considera que el text s'ha enriquit després d'aquesta negociació, i ha desitjat que tingui el màxim suport possible, ja que creï que han de posar-se els interessos de Catalunya per sobre dels dels partits.

Els comuns celebren l'acord amb ERC, JxCat i PSC per blindar el català a l'escola a través d'una llei.



@Ciddavid: "És un acord des del màxim consens que permet donar una garantia jurídica"



➕ Info a https://t.co/YCp3AoJ5Bu pic.twitter.com/dkYid040O8“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 24, 2022

Jordi Sànchez de Junts valora l'acord. Rebutgen la ingerència que representen les quotes i assegura que només seran els centres els que tindran la potestat de regular l'ús de les llengües.

Jordi Sánchez @JuntsXCat avança que l'acord amb ERC, PSC i els comuns garanteix que "el català serà la llengua vehicular a tots els àmbits educatius".



"Els docents podran exercir sense pressions alienes"



➕ Info a https://t.co/YCp3Aos2zu pic.twitter.com/x2Gu6i5dfX“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 24, 2022

La portaveu de Junts, Mònica Sales, assegura que ara poden donar resposta als milers de docents que defensen el model d'escola catalana. Recorden que hi ha una doble actuació, una proposició de llei i un decret llei. Sales remarca que en cap cas el castellà és llengua vehicular sinó llengua d'aprenentatge. Afirma que: "Aquest és un text que respon a la sentència. Hi fem front amb un consens molt ampli".

La CUP ha criticat l'acord per a fer una llei en defensa del català a l'escola, ja que consideren que va "en contra de la immersió introduint el castellà com a llengua vehicular".

No pot ser un bon acord si...



Introdueix el castellà com a llengua vehicular



Representa un punt i final legalment a la immersió



Deixa en mans de cada centre l'ús del català obrint la porta a la segregació escolar per raó de llengua

Marta Vilalta, d'ERC, mostra la seva satisfacció amb l'acord a quatre. "Aquests ens permet protegir el model d'escola catalana". Assegura que el consens és de, pràcticament, el 80% del Parlament.

ERC destaca que "s'ha reconstruït el consens sobre el català a l'escola" amb el 80% del suport del Parlament.



@martavilaltat: "Permetrà donar cobertura a les escoles i protegir la llengua"



➕ Info: https://t.co/ZmdGHwELYM pic.twitter.com/XJPWLiWSF2“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 24, 2022

La llei està registrada i també es comptarà amb un decret llei que ha d'aprovar el govern en els pròxims dies. Aclareix que la llengua curricular, el castellà, serà utilitzada en funció del que diguin els projectes lingüístics de cada centre. Subratlla que si alguna llengua cal que sigui reforçada a Catalunya és el català.

Per últim, Alícia Romero del PSC, valora l'acord com un acord que recull els objectius que van establir el 24 de març. Creuen que és important continuar amb el camí dels acords, perquè és el que volen els ciutadans. "Malgrat les posicions inicials, tots han sabut cedir per arribar a un acord".