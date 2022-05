El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat a la Generalitat que executi de manera "immediata" la sentència que obliga a fer un 25% d'hores en castellà a totes les escoles. D'aquesta forma, el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, tindria 15 dies com a molt tardar per "dictar les instruccions i establir les garanties de control que s'escaiguin" per complir aquesta sentència.

A més, la resolució requereix al conseller Cambray que la faci efectiva i a l'Alta Inspecció que verifiqui el seu compliment i n'informi els magistrats.

Ha fet també una crida a la "màxima unitat" per "articular totes les eines per protegir el model lingüístic" de l'escola catalana."Ara més que mai cal consens i sumar forces; un tribunal continua entestat a determinar com s'ha d'educar i com han d'aprendre els alumnes de les escoles catalanes", ha remarcat en una piulada.

Cambray, ha anunciat per la seva banda, que el Govern recorrerà l'"aberrant" interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) , i ha assegurat que els centres no han de fer “cap canvi” en els seus projectes lingüístics . Així ha reaccionat en preguntar-li si el departament enviaria instruccions als centres en 15 dies, tal com ordena el TSJC.

La presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Ana Losada, considera que amb l'ordre del TSJC que es compleixi de manera immediata la sentència del 25% de castellà a les escoles "s'ha fet un pas de gegant" per a "posar fi a la vulneració dels drets lingüístics dels alumnes catalans".

La portaveu d'USTEC-STEs, Iolanda Segura, demana al conseller d'Educació que no acati la sentència i que aposti "valentament per protegir la immersió lingüística". "El departament no pot passar la patata calenta als centres donant marge de flexibilitat a l'hora d'aplicar els projectes lingüístics", ha afirmat Segura. La portaveu d'USTEC sosté que la manera de protegir els docents davant la sentència és amb un projecte lingüístic "unificat" de manera que l'únic que hagin de fer sigui executar-lo i avisa al departament que "cap subterfugi servirà per aplacar l'ofensiva judicial".

Més reaccions

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha defensat que "no passa res perquè hi hagi una matèria addicional en castellà". En una entrevista a TVE, Illa ha recordat a l'executiu català que les resolucions judicials s'han de complir "agradin o no" i ha carregat contra la "inacció" del Govern. En aquest sentit, ha recordat que Junts es va desmarcar de l'acord per reformar la llei de política lingüística que, segons Illa, "facilitava l'aplicació de la sentència". "Defensar el català no implica atacar el castellà com alguns fan", ha afegit.

“Siempre hemos defendido que las sentencias deben cumplirse. El acuerdo al que llegamos para modificar la Ley de Política Lingüística permitía cumplir con la sentencia, pero JxCat dudó. El catalán debe seguir siendo el centro de gravedad, pero eso no implica atacar al castellano. pic.twitter.com/93H4lLnEYl“ — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) May 10, 2022

ERC ha apel·lat JxCat a la responsabilitat i ha reclamat "accelerar i culminar" la modificació de la llei de política lingüística al Parlament "el més aviat possible". "La defensa de la llengua no pot esperar que JxCat es posi d'acord", ha expressat la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, que ha demanat no supeditar l'entesa als "interessos de partit".

“Cal allunyar els tribunals de l'escola: el decret i la llei de política lingüística són eines que necessitem. Els % són una intromissió antipedagògica. Tot el suport al conseller i @govern en aquest nou atac al català i al costat sempre de les direccions dels centres educatius.“ — MartaVilaltaTorres�� (@martavilaltat) May 9, 2022

El diputat de la CUP Carles Riera ha instat el Govern a desobeir l'ultimàtum. Al seu compte de Twitter, Riera ha dit que "és l'hora de la desobediència" pel "contra la segregació escolar, per la cohesió social" i pel "dret a la llengua catalana".

“El TSJC ordena el 25% de castellà a les escoles. @govern és l’hora de la desobediència, contra la segregació escolar, per la cohesió social, pel dret a la llengua catalana #PúblicaEnCatalà“ — Carles Riera (@carlesral) May 9, 2022

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas ho ha celebrat. "És una fantàstica notícia que suposa la fi de l'escapada per al separatisme". "O apliquen la llei o l'estat de dret continuarà actuant", ha avisat en una piulada a Twitter. Arrimadas ha destacat que "malgrat els bastons a les rodes de Sánchez, la Justícia torna a donar la raó a les famílies catalanes que volen una educació també en espanyol".